Descarrilamiento de 50 vagones de un tren en Ohio causa un incendio y evacuaciones

El pueblo de East Palestine en Ohio aún continúa en estado de emergencia tras el descarrilamiento de 50 vagones de un tren de carga que ocurrió el viernes en la noche.

#BREAKING: More aerial photos from #SkyEye2 of the massive fire still burning in East Palestine, Ohio near the PA border after a train derailment. @KDKA https://t.co/y8ZM8o5FQ7 pic.twitter.com/UQ5yKve7f1 — Ian Smith (@ismithKDKA) February 4, 2023

East Palestine es un pueblo en el noreste del condado de Columbiana, Ohio, ubicado en la frontera del estado con Pensilvania.

Veinte horas después del accidente que ocurrió alrededor de las 9 p.m. hora local del viernes, la presencia de los productos químicos hizo que fuera demasiado arriesgado para los servicios de emergencia acercarse lo suficiente para apagar el fuego, dijeron funcionarios locales y federales.

#BREAKING: Rail cars continue to burn 16 hours after a train derailed in East Palestine, Ohio. A mandatory evacuation order remains in effect for people within a 1-mile radius of the derailment. Fortunately, no injuries have been reported. @KDKA #SkyEye2 pic.twitter.com/YoIpGyE3t8— Ian Smith (@ismithKDKA) February 4, 2023

Veinte de los 50 vagones de tren que descarrilaron contenían materiales peligrosos. Algunos autos contenían cloruro de vinilo, un carcinógeno, pero las autoridades federales dijeron que no podían decir si el cloruro de vinilo se estaba quemando. Smoke still billowing from train derailment in East Palestine, Ohio. Train cars burning and explosions can be heard. Authorities still aren’t sure what chemicals are burning. Live report at 9 am on Channel 11 News with @AlyssaRaymond #wpxi pic.twitter.com/pNI4Sqtfxe— Lori Houy (@WPXI_Lori) February 4, 2023

A las personas que viven y trabajan dentro de una milla del descarrilamiento en East Palestine, Ohio, se les ordenó evacuar el viernes. Esas órdenes aún estaban vigentes el sábado mientras la Agencia de Protección Ambiental (EPA) monitoreaba la escena, dijo el alcalde del pueblo, Trent Conaway, quien declaró emergencia.

La Junta de Seguridad de Transportación Nacional (NSTB) anunció que está investigando el accidente.

The NTSB is launching a go-team to investigate the Feb. 3 Norfolk Southern freight train derailment near East Palestine, Ohio. Member Michael Graham will serve as spokesperson on scene. Team is expected to arrive today.— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) February 4, 2023

Aunque la investigación del accidente ya comenzó, los investigadores no han podido acceder al sitio debido a que aún se considera una “escena de incendio activo”, explicó en conferencia de prensa la tarde del sábado, Michael Graham, miembro de la Junta de Seguridad de Transportación Nacional (NTSB).

El alcalde, Trent Conaway, dijo el sábado que entre 1,500 y 2,000 hogares habían sido evacuados después de que el tren descarrilado se incendiara.