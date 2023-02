Descubren cuerpo en zona donde desapareció joven hispano de 14 años en el norte de Houston

HOUSTON – Autoridades confirmaron que este sábado oficiales de Texas EquuSearch reportaron haber encontrado el cuerpo de una persona en la cuadra 2000 de la calle Firnat.

Detecitives de homicidio fueron llamados a investigar.

En el momento investigadores dijeron que no habían tocado el cuerpo y que no tenían detalles sobre la identidad del cádaver, pero la Policía dijo que la víctima podría ser Carlos Lugos, un adolescente de 14 años, que desapareció hace dos semanas en el norte de la ciudad. .

Según investigadores, la madre de la víctima había dejado a su hijo en el área donde el cuerpo fue encontrado con unos amigos y que ya no volvió a escuchar de él. La mujer dijo que fue raro no escuchar de su hijo y que su preocupación se fue haciendo más grande con el correr de los días. Al no saber nada de su hijo pidió ayuda.

La Policía de Houston comenzó a movilizarse y contactó a Texas EquuSearch que descubrió el cuerpo de una persona el sábado.

Detectives dijeron que el cuerpo ya se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

Detectives dijeron que no saben por ahora como murió la persona, pero un vecino del área les dijo que escuchó balazos este pasado miércoles.

Detectives esperan los resultados de una autopsia para confirmar si se trata del joven hispano y así proceder con la investigación.