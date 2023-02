Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 6 al 11 de febrero de 2023

El horóscopo de la semana de la célebre astróloga Mhoni Vidente te dice qué te deparan los astros del lunes 6 al sábado 11 de febrero de 2023, así como la carta del tarot que marcará tu destino en estos días.

Aries

En la carta del tarot te salió la carta del Loco que significa aventuras nuevas y comienzo de una nueva era, es decir, quitarse los miedos y el qué dirán y volverse un triunfador, que esta carta te va a ayudar a que esta semana sea cabalística para todo lo que tú quieras realizar. Tu mejor día el lunes, tus números mágicos 06, 77 tu color de la prosperidad es el amarrillo y verde.

Son tiempos de soltar lo que no era para ti, recuerda que esta carta también significa la grandeza que eres como ser humano, que no tendrás limites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito. También te indica carta del Loco que debes ya poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos laboral.

Van ser unos días de transformación de tu persona a lo positivo, los Aries que están solteros les va a venir un amor del signo de Capricornio o Libra que va a ser muy compatible contigo. En cuestiones de salud no dejes para otro día lo más importante de tu vida así programa tu cita con el médico y hazte un chequeo para que no tengas ningún problema. Te regalan una mascota.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que te dice que es tiempo de lograr tus objetivos que tienes en mente para este año y realizarte en lo profesional. Esta carta también te indica que el que se enoja pierde que trates de ser tolerante y encuentres la mejor solución que puedas tener a ese problema. Tu mejor día el martes, tus números mágicos 09, 12 tu color de la prosperidad es el rojo y amarrillo.

La carta del tarot que significa plenitud de vida y amor correspondido, esta carta el Carruaje también te indica que debes seguir con tus estudios y tomar un diplomado, que eso te va a ayudar mucho a crecer más en lo laboral. En cuestiones de tu familia recuerda que tú eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas, solo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicada tu misión.

Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todo mundo tenemos errores por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja. Para los tauro que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Leo o Virgo que va a ser muy compatible contigo.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice que seas paciente, que tu recompensa en todo lo que deseas ya vendrá en estos días, que tu signo está atravesando por una etapa de cambios positivos, que sin duda te va a dejar más ingresos. Tu mejor día el miércoles, tus números mágicos son 05, 78, tu color de la prosperidad es el azul y blanco.

La carta del tarot te indica apertura a todo lo nuevo y buscar tu paz interior y, sobre todo, que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días. Esta carta la Templanza indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas, que con la persona que estás en este momento es la indicada para formar una relación seria.

Los Géminis que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Aries, Sagitario o Piscis que va a ser muy compatible contigo. Ten cuidado con algún problema de salud, tramitas un crédito para comparar casa o un coche, ten cuidado con traiciones en el trabajo, así trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Realizas pagos de colegiaturas.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre que te dice que es tiempo de hacer un patrimonio para tu futuro y formar una familia, es decir, son tiempos de madurar. Tu mejor día el jueves, tu color el verde tus números mágicos son 01, 27, recuerda que eres la inspiración de muchas y la confianza de otro que con tu chispa carismática haces que todo en tu vida avance sin contratiempos.

Esta carta la Torre, significa que podrás crecer más en lo económico y comprar un coche o casa, seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas, si estas en pareja en este momento no lo dudes trata de formalizar que esa relación va a prosperar, y si eres Cáncer soltero te va a llegar alguien del signo de Escorpio o Acuario que será tu pareja ideal. Trata de cambiar tu celular por una más reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que te dice que te liberes del miedo, que son momentos de arriesgar y ganar en cuestión laboral, que los astros estarán a tu favor para que puedas lograr tus objetivos en tu vida. Tu día mágico el viernes, tus números de la suerte 03, 45 tu color el naranja y rojo.

Podrás atraer con más facilidad la abundancia a tu vida y que debes de no tomar los problemas tan obsesivos y dejar que todo fluya en tu espacio, también esta carta el ermitaño te dice que te va a llegar un amor muy sincero a tu vida que va ser de signo de Sagitario o Aries, así trata de estar en toda la disposición de enamorarte.

A los Leo que están en pareja tendrán algunas dificultades con su pareja por cuestiones de celos, así trata de no llevar a más esa situación. Mandas arreglar tu coche o le toca el mantenimiento, ya no pelees tanto en el trabajo, recuerda que eres el rey de la selva, pero eso no te indica que siempre tengas la razón así trata de medir todas las situaciones que se presenten.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que te dice que esta semana te llagarán buenas sorpresas económicas y así podrás estar en paz con tu situación económica. Ten cuidado con los chismes a tu alrededor, trata de no meterte en problemas que no son tuyos, tu día mágico el lunes, tus números son 04, 55 y tu color el blanco y naranja, que tendrás a resolver cualquier asunto laboral que tenías pendiente.

Recuerda que estás en tu época de renacimiento de tu energía positiva y eso hace que tu buena suerte crezca más por eso te recomiendo que el día lunes pongas una vela de color blanco y pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás cómo será cumplido rápidamente.

Te llega la invitación de salir de viaje e irte a trabajar fuera del país, trata de hacerlo que eso te va a ayudar a crecer más en lo profesional. Ten cuidado con los accidentes y trata de ser más precavido en la calle. Compras una computadora para tomar un curso de idiomas.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que es sin duda el poder que vas a tener en estos días para poder lograr una mejor jerarquía en tu vida de trabajo, trata de no platicar tus planes para que no te llenes de malas energías, sé más discreto. Tu mejor día el martes, tus números de la suerte son 11 y 23, tu color el azul y verde, que tu destino está en tus manos y que es tiempo de hacer los cambios positivos para vivir mejor y que es tu tiempo de ser grande como persona y empezar hacer un patrimonio para tu futuro.

Recuerda que tu signo siempre ve por los demás y eso a veces le hace desgastarse mucho como persona, así que trata de no darle importancia a cosas que no la tiene para ti. Para los Libra que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Cáncer o Capricornio que va a ser muy compatible contigo.

En esta semana vas a tener juntas de última hora para cambiar de puesto, tendrás dudas en estos días por saber con quién te vas a quedar en la vida, sobre todo en cuestiones de esos dos amores que estas saliendo, recuerda que debes de quedarte con el que te hace sonreír que eso te va hacer feliz siempre.

Escorpio

En el horóscopo del tarot salió la carta del Mundo que te dice que es el momento de tener varias opciones en la vida, es decir, buscar nuevos horizontes que te hagan estar más estable económicamente y en cuestión de tu vida personal. A los Escorpio en pareja, embarazo en puerta, tus números mágicos son 19 y 50, tu color el verde y rojo, tu día mágico es el miércoles, te indica liberación de todas las energías negativas que cargabas de tu pasado y continuidad con tu proyecto de vida para ser exitoso.

Ten cuidado con dolores de cabeza y pecho, trata de ir con tu médico, compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida es cuando lo disfrutas con el amor. Sigue con la dieta y piensa en hacerte una cirugía estética que te va a salir de lo mejor.

Recuerda que hay que darle tiempo al tiempo y más en el amor para que no te sientas deprimido, lo que sucede es lo que te conviene en la vida. Te regalan un perfume, tramitas tu papelería de título o tesis.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que te dice que es el tiempo de brillar con luz propia, que tienes que quitar de tu vida las personas que solo te ven por interés, así que a limpiar tu contorno y brillar más fuerte que nunca. Tu día mágico, el jueves, tus números mágicos son el 19, 88, tu color el rojo y azul fuerte.

Días de fluidez de energías positivas y la llegada de la abundancia a tu vida, que podrás realizar cualquier cambio laboral en tu vida, que la fuerza espiritual va a estar de tu lado y que debes de aprovecharla.

Semana de salir de viaje por cuestiones de negocios, van a ser unos días de muchas ocupaciones y exámenes de tu carrera universitaria, así que trata de salir bien en todo lo que puedas de tus asuntos. Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti, tú sigue así de original y serás más feliz.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que te indica que vas a tener el éxito que deseas en el trabajo o asuntos universitarios, que debes de dejar el pasado donde debe estar, en el pasado, y concentrarte en tu presente y formar un futuro prometedor. Tu día mágico el martes, tu color el amarrillo y naranja, tus números 13 y 30 de la suerte, que las caídas y tropiezos son experiencias de vida y que nunca te dejes vencer, que tu signo está hecho para superar cualquier mala situación.

Días de suerte que debes de aprovechar esa corriente de abundancia que vas a estar pasando y te sentirás de lo más afortuno en todo lo que te rodea. Eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de tu buena persona, así que trata de diferenciar quiénes son tus amigos y quien solo quiere abusar de ti.

Ya no pelees tanto con tu pareja, trata de siempre buscar la mejor solución, a los capricornio que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries o Libra que va a ser muy compatible contigo, recuerda que tu signo lo dominada mucho el sexo y es parte importante de tu vida de pareja.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que te dice que eres el mejor en cuestión de líder empresarial o el de poner un negocio propio, que te viene la propuesta de un puesto mejor en tu trabajo, que no desaproveches esa corriente de energía positiva que te va ayudar a crecer más en lo profesional.

Sigues de cumpleaños y decides irte de viaje para festejarte con tus amigos y familia. Te dice que tu fuerza interior se va a hacer más fuerte y que tu poder de convencimiento se hará presente en tu ámbito laboral, que esto significa que tu lado persuasivo va a estar muy elevado, vas a poder sentir qué viene para tu futuro y qué te conviene más.

Te va a llegar un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor, trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás cómo se te van a abrir todas las puertas. Van a ser unos de festejos y regalos sorpresa por tu cumpleaños, te reglan una mascota, sigue con la dieta, recuerda que tu punto débil es el estómago, un familiar te pide prestado dinero, a los Acuario que están solteros les va a venir un amor del signo de Tauro, Virgo o Aries.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de As de Oros que te dice que es el tiempo de ganarse la lotería y la llegada de un dinero extra que no esperabas, también esta carta te dice que no tengas miedo a los cambios que tendrás. As de Oros a tu favor en cualquier situación que deseas cambiar para mejorar. Tus números de la suerte son 18 y 60, tu mejor día el martes, tu color de la abundancia es el azul y verde.

Días de salir más de viaje, recuerda que tu buena energía depende de estar en constante movimiento y avanzar en la vida. Trata de pagar cuentas atrasadas y dejar en orden tu economía, ya no seas tan rencoroso con tus familiares y amigos, aprende a olvidar y no darle importancia a situaciones pasajeras. En el amor para los Piscis que están solteros les vendrá un amor del signo de Escorpio, Libra o Aries, que serán tu pareja ideal.

Trata de no confiar mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar así trata de no platicar tus asuntos personales. Mandas arreglar tu carro y pagas el seguro del automóvil, tendrás mucha suerte en todo lo relacionado en cuestiones de proyectos de negocios, trata de ese día vestirte de colores verde y azul fuerte para que se multiplique tu energía. Recuerda siempre ayudar a tus padres y tratar de darles todo el apoyo que necesiten.

