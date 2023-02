Horóscopo del amor para febrero 2023: qué le espera a tu signo del zodiaco

Más de una buena noticia nos espera en febrero pues además de no haber en el horizonte ningún planeta retrógrado, la energía de la temporada de Acuario y el tránsito de Venus por Piscis configuran el cielo para que todos los signos del zodiaco tengan un mes lleno de aventuras románticas.

El segundo mes del 2023 es el más romántico del año no solo porque tiene lugar San Valentín, por si fuera poco, al día siguiente Venus y Neptuno estarán en Piscis, lo que significa que veremos con lentes color de rosa todo el panorama. Con todo esto en mente, ¿qué puede esperar en el amor tu signo del zodiaco?

Febrero será el mes donde verás con claridad la dirección que quiere tomar tu corazón. Posiblemente, el amor está en tus narices, pero no lo ves o quizá no se encuentra en el lugar que esperabas. Deja que el destino te sorprenda.

Tu signo será flexible para seguir lo que sus instintos románticos dictan, y es que ahora es el momento de ilusionarse y dejar que sus sueños salgan a la luz. Tauro es fiel a tus convicciones, canaliza esa energía al amor.

Es hora de ser valiente y dar un salto de fe a rumbos desconocidos. Si estás en pareja, haz los ajustes necesarios, aunque implique tomar rumbos separados, el horóscopo dice que hay cosas positivas en el futuro. Si estás soltero es posible que te involucres en una relación corta, pero explosiva.

Febrero augura ser un mes de altibajos emocionales. Te ilusionarán y de estar en las estrellas bajarás al suelo estrepitosamente. El amor no siempre es color de rosa, así que tu signo deberá buscar soluciones a los problemas antes de tomar decisiones que no tengan vuelta atrás.

Una nueva etapa se vislumbra en tu camino. Soltarás todas las ideas que no te dejan avanzar para hacer espacio en tu corazón a nuevas personas. Si tienes pareja, busca formas de comunicarte de maneras más auténticas.

Estarás en contacto con tu parte más interior, aquella que mantienes escondida, pero te hace feliz. Febrero es un buen mes para practicar el amor propio así descubrirás nuevas maneras de tener una vida más alegre.

No podrás ocultar los sentimientos que hay en tu corazón, si estás en una relación significa que habrá nuevos retos que superar, si estás soltero, revelarás tu deseo por la persona que te tiene loco.

Tu signo debe estar preparado para recibir grandes sorpresas en las relaciones. Cualquiera que sea el cambio, confía en el universo y deja de controlar todo. Un salto de fe te dará una mejor perspectiva de la vida.

Febrero es el mes para tomar decisiones importantes en tu vida amorosa. Sabes perfectamente lo que necesitas, pero no has decidido dar el paso. Si estás en una relación, quizá debas comunicar que deseas mayor libertad, más no romper, y si no tienes pareja tienes claro quién deseas que lo sea.

Para descubrir la verdad debes confiar en las personas, de lo contrario, no podrás avanzar en el amor, y ahora es el momento. Te darás cuenta del mundo de oportunidades que se presentan cuando te permites ser más libre y flexible con tu corazón.

Descubrirás duras realidades que te negabas a ver, lo que podría desequilibrar tu mundo emocional. Pensar demasiado te hará sentir más confundido en el amor. Suelta y deja que las cosas fluyan, confía en que al final habrá una luz de esperanza.

Venus estará en tu signo la mayor parte de febrero, lo que significa terreno fértil para el amor. Solo ten cuidado de enamorarte de la primera persona que se cruce en tu camino. Analiza con cuidado a cada pretendiente.

Para la realización de este artículo, nos hemos basado en el horóscopo de febrero del sitio Horóscopo Negro, sitio que recomienda a todos los signos no tomar decisiones precipitadas en este mes.

