La carta de tarot para la semana del 6 al 12 de febrero 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. As de Bastos

1. As de Bastos: Cambios radicales en las emociones, cambios que por fin te llevan a ese cambio positivo que tanto has buscado, todo lo que te comience a pasar es para un crecimiento importante en el amor de pareja, de familia, de amigos. No dudes y toma las buenas cosas que te surjan esta semana, aunque parezcan demasiado buenas para ser tan buenas, ya te toca, ya lo mereces y como estas oportunidades pocas en la vida. Todo lo que suceda en el transcurso de estos días ten por seguro viene desde el amor. En el trabajo promociones o ascensos, nuevos caminos que se abren por tus grandes capacidades, pero sobre todo por la confianza que despides, quizá viajes de trabajo o viajes generados por tu buen desempeño. En el dinero el As de Copas te dice que es el momento adecuado para pedir un aumento, cobrar algo que te deban, pero también es un buen momento para asegurar tu futuro con una inversión o ahorro, es tiempo de respuestas positivas a créditos para casa o coche. En la salud buena salud en general, no descuides tratamientos o terapias, para que pronto todo lo que te preocupe se quede atrás.

2. Caballo de Bastos

2. Caballo de Bastos: Donde pones el ojo pones la bala, nada ni nadie te detiene, determinación y arrojo. Te caracterizara la valentía y la fuerza con la que te comenzaras a moverte, la decisión con la que tomes las cosas o las situaciones es inamovible no importando los riesgos que tengas que tomar o que conlleven tus acciones, tu compromiso es hasta que tope. En el trabajo grandes y positivos cambios, nuevas responsabilidades para las cuales estas más que preparado, preparada, así que esta vez ya no hay quién te quite del camino, todos los que fueron tus competidores en anteriores ocasiones ya no tienen como hacerte frente, así que el camino esta despejado para trabajar de manera tranquila y productiva. En el amor estas convencido, convencida de que es momento de que haya un compromiso mayor, estas listo, lista, para dar el siguiente paso. La salud tiene un gran avance y cualquier preocupación o dolencia se empieza a esfumar.

3. Ocho de Oros

3. Ocho de Oros: Gozarás de cada una de las cosas que tengas que hacer en el trabajo, más que un trabajo, esta semana lo sentirás como un placer, estar ahí, en la oficina, en el local, en la empresa, es apasionante, las alegrías y las satisfacciones que sientas estos días a través de tu profesión, hace mucho no las sentías, esto hará que recuperes la pasión por lo que haces, el gusto de levantarte para ir a trabajar regresará a ti. Estos días serás tan minucioso con cada una se las cosas que, mirarás detalles en los que nunca habías puesto atención, esto te puede abrir la mente a grandes ideas que pueden fructificar y darte un gran empuje profesional para el futuro. Te darás cuenta de qué vale o no la pena para seguir en tu vida, podrás hacer una depuración muy fuerte, pero muy consciente, de con qué quieres o de con quién quieres seguir y con qué o con quienes no; así que confía en tus corazonadas y has lo que tengas que hacer, agradece y suelta, sentirás que te quitas por fin un lastre. Es momento de dar el siguiente paso, necesitas prepararte aún más para poder seguir en ascenso en tu carrera, es momento de actualizarte y no quedarte atrás.