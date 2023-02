Cazzu luce su retaguardia en leggings transparentes que hasta dejan ver su tanga

Cazzu ha sorprendido a sus fans con su segunda publicación de Instagram en lo que va de este año. Se trata de una colección de fotos que la muestran con una imagen mucho más sensual, destacando una en la que posa de espaldas usando unos leggings transparentes con roturas que hasta dejaron ver parte de su tanga. Ella complementó su atuendo con guantes y un corset negro.

La bella reguetonera argentina lució muy sexy en un outfit compuesto por un bodystocking estampado, al que agregó un top de cuero negro y un cinturón con aplicaciones. El post ha generado más de 824,000 likes y comentarios de famosas como Rosalía, Nicki Nicole y Stefanía Roitman.

Cazzu también se dejó ver con un diminuto top negro que dejó al descubierto sus múltiples tatuajes, y a manera de broma escribió junto a la imagen el mensaje: “holi. feliz 2023. ya no me copien los peinados. este es nuevo”. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

