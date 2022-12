Cazzu rompe el silencio y revela qué ha sido lo mejor que le ha traído su relación con Nodal

Una de las parejitas más comentadas dentro del mundo del espectáculo este 2022 fue la conformada por Christian Nodal y Cazzu, quienes contra todo pronóstico se han mantenido firmes a pesar de las críticas y comentarios. Pero, ¿cómo han sobrellevado toda esta atención? La argentina finalmente dio su perspectiva al respecto.

Y es que a pesar de haberse mantenido al margen de cualquier declaración acerca de su romance con el mexicano, la intérprete de “Maléfica” confesó que ha sido complicado llevar una relación tan mediática, pues no estaba acostumbrada a recibir tanta atención con respecto a su vida amorosa.

“Para mí es muy difícil porque no me considero mediática, yo solamente hago música y es lo único que sé hacer, es lo único que hago y para lo que he trabajado un montón“, detalló Cazzu ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’.

Asimismo, precisó que le resulta difícil comprender los comentarios que el público y la prensa ha emitido sobre su romance con Nodal, esto sin conocer todos los detalles.

“Después todo lo demás que pasa, realmente no lo entiendo, o sea, no entiendo muy bien cómo funciona la prensa, me genera mucho conflicto de personas mintiendo sobre uno”, precisó la joven de 28 años.

Eso sí, Cazzu destacó que no toda la atención mediática que ha traído su relación con Nodal ha sido negativa, pues a nivel profesional ambos han creado un equipo que los ha hecho crecer en ambas direcciones:

“Si la gente puede llegar a través de él a mi, o la gente en mi país ha llegado mucho a él a través mío. Es algo bonito, mutuo y que habla sobre todo del amor”, precisó.

