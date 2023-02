Emily Ratajkowski eleva la temperatura al posar desnuda en una sesión de fotos

Emily Ratajkowski ha tomado de sorpresa a sus más de 29 millones de seguidores en Instagram, y los complació con una foto en la que aparece desnuda y tapando sus senos con las manos. En otras imágenes modeló pantimedias y un abrigo negro de piel.

La bella modelo de 31 años acudió hace unos días a un desfile de modas de la firma Marc Jacobs, y ahí dio a conocer su nuevo peinado, con un corte bop. También impactó con un total look café compuesto por una chamarra, pantalones de tela gruesa y un body semitransparente.

Recientemente Emily publicó una serie de imágenes que la muestran en un estudio fotográfico, usando minúscula ropa interior y colgada de un arnés. Ella escribió junto a su post el mensaje “yo hago mis propias escenas de riesgo”, reflejando que siempre está dispuesta a que el resultado final sea espectacular para sus fans. View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

