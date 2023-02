Marciano Cantero fue recordado en los Premios Grammy 2023

El fallecido músico, cantante y compositor argentino Horacio Eduardo Cantero, mejor conocido como “Marciano Cantero”, fue recordado en los premios Grammy, en su edición 2023.

Es este uno de los momentos más emotivos de la mencionada premiación, y así ocurrió para recordar al cantante de los Enanitos Verdes, fallecido en 2022.

Cantero murió el 8 de septiembre del 2022, luego de complicaciones por problemas renales. Tres días antes de su muerte había sido intervenido quirúrgicamente para extirparse un riñón, pero murió tras complicaciones con el único riñón que le quedaba.

La estrella de Los Enanitos Verdes apareció en el homenaje para llevarse una gran ovación, al igual que Pablo Milanés, Tom Verlaine, músicos de Earth, Wind & Fire, Pharoah Sanders y Keith Levene, entre otros.

Luego, el rapero Quavo retomó la música en vivo para saludar a Takeoff -su sobrino y compañero en Migos, que dejó este mundo en noviembre pasado- con el tema “Without You” junto al Maverick City Music Choir.

Cantero tuvo una gran trayectoria en el rock nacional, estuvo al frente desde sus inicios en el mítico grupo, que luego se convertiría en uno de los más exportables de toda la Argentina.

Entre sus mayores éxitos están: “La muralla verde”, “Te vi en un tren”, “Por el resto” y “Lamento boliviano”.

Para el año de 1984, el grupo, que estaba integrado por Felipe Staiti en guitarra, Daniel Piccolo en la batería y Marciano con su voz, fueron elegidos como Revelación en el Festival de la Falda.

Tal premio fue el impulso que necesitaba la agrupación para tomar la decisión de mudarse a la capital argentina de Buenos Aires.

Tenían el objetivo de grabar su primer disco, que llevaría el mismo nombre de la banda.

El álbum incluía el tema “Aún sigo cantando”, que hizo estragos en las radios, para pasar a ser un clásico del rock.

En lo que fue una de sus últimas entrevistas a Cantero, publicada en noviembre del 2021, el cantante había anticipado sobre la nueva gira de su agrupación, que estaba programada para el año pasado.

Luego destacó su cambio de vida tras regresar de México, donde residió hasta hace algunos años.

“Ahora me estoy dedicando a mi jardín y a hacer vida doméstica que casi nunca había tenido, mejoró mi sueño, empecé a hacer gimnasia, cambié mi dieta, dejé de comer harinas, probé dos semanas y me fue bárbaro, así que seguí. También estuve trabajando de carpintero, haciendo los paneles acústicos de la sala donde trabajo, me mantuve activo en otras cosas”, dijo en su momento.

