Ellen DeGeneres y Portia de Rossi renovaron sus votos matrimoniales: estrellas de Hollywood y los duques de Sussex de invitados 

En lo que fue una reunión sorpresa, la presentadora de televisión estadounidense Ellen DeGeneres renovó votos con su novia, Portia de Rossi.

De Rossi es una actriz, modelo y filántropa que tiene las nacionalidades australiana y estadounidense. Ella nació el 31 de enero en Horsham, Australia.

Es conocida por su papel de abogada Nelle Porter en la serie de televisión Ally McBeal y como Lindsay Bluth en la comedia Arrested Development.

Pero para esta ocasión especial y con una mezcla de incredulidad en la cara, la famosa presentadora quedó estupefacta cuando se dio cuenta de que no era el festejo de cumpleaños de su esposa, sino la renovación de votos sorpresa.

A estos gestos de amor asistieron invitados famosos, varias figuras de Hollywood y los duques de Sussex y la complicidad de Kris Jenner, quien ofició la ceremonia.

El evento fue el martes pasado en la mansión que ambas tienen en California, cuando la pareja y un selecto grupo de seres queridos se reunieron para lo que la mayoría pensaba que era un festejo por los 50 de De Rossi.

Dicha celebración pasó a ser una ceremonia romántica que conmemoró los más de 14 años de matrimonio entre la presentadora y la actriz.

La pareja compartió la intimidad del festejo en un vídeo que se subió al canal de YouTube del ya extinto The Ellen DeGeneres Show.

En las imágenes quedó registrado todo este momento, cuando comenzó con la cantante Brandi Carlile entonó “The Hirst Titme Ever I Saw Your Face”, de Roberta Flack y De Rossi ingresó a la ceremonia caminando entre los invitados con el mismo vestido de novia con el que se casó en 2008.

Esta escena, muchos lo compararon con el de una película, ya que la australiana recorría de forma suave el salón en busca de su amor con un vestido color blanco con cuello halter.

También tenía acabados sanitados y una falda de tul que recordaba la imagen de la épocada deorada del Viejo Hollywood.

La novia llevaba su cabello recorrido en un moño elegante, combinado con una sonrisa propicia para la ocasión y la sorpresa.

Llegó con un pequeño ramo de rosas blancas entre sus manos y tomó de la mano a su esposa, que no terminaba de creer lo que estaba viviendo.

Bienvenidos a la fiesta de cumpleaños de Portia y a la nueva casa de una de mis parejas favoritas”, dijo entonces Jenner para romper con el clima de sorpresa. “Mi dios”, exclamó varias veces, siempre incrédula, DeGeneres.

