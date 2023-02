Niurka confiesa que su hija la regañó por criticar el cuerpo de Paty Navidad: “Ella sí es feminista”

Niurka Marcos no se arrepiente de haber criticado el cuerpo de Paty Navidad, aunque confesó que recientemente su hija Romina la regañó por expresar abiertamente que no le gusta cómo se ve la actriz ahora que forma parte de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos 3‘.

Fue durante una reciente entrevista que realizó Jordi Rosado en su programa de YouTube, donde la vedette cubana habló de la polémica que protagonizó hace unos días cuando aseguró que Paty Navidad ha engordado demasiado, incluso se ve descuidada en el reality de Telemundo.

Todo inició cuando fue cuestionada si alguna vez se ha arrepentido de un comentario o acción que haya realizado; al respecto, admitió que hay ocasiones en las que se ha pasado, pero no se arrepiente de nada, a pesar de que sus hijos se avergüencen de sus actos como hace unos días sucedió con Romina.

“Sí me he pasado, pero no puedo arrepentir y te digo por qué: a veces siento que me paso cuando rompo las reglas de mi hija que sí es feminista y me duele y digo: ‘lo siento’, ¿por qué? porque yo no lo soy. Me regañó recientemente cuando yo dije a Paty Navidad, le dije que me enseñaron las imágenes de Paty Navidad en La Casa de los Famosos y yo dije: ‘¿Qué le pasó, por qué se abandonó así tan bella?’, ¿tú sabes? pero yo reaccioné cómo reaccionaría cualquiera”, explicó.

Y reveló que, a pesar de que su hija le pidió no hablar de cuerpos ajenos, ella no lo puede hacer porque son muy diferentes.

“Cuando vi a mi niña recientemente me dijo: ‘Pues es que a mí no me parece, yo creo que también puedes detenerte’, le dije: ‘Pues a mí no me parece, está bien que tú sí te detienes, yo no tengo por qué detenerme. Eso es tu prueba de que no somos iguales, muéstrasela al mundo”, comentó.

Destacó que ella jamás defraudaría a sus hijos, porque ellos saben quién es, incluso “en los momentos más desfasados, vulgares”, en los que Kiko, Romina, y Emilio se ríen, por lo que lo único que le dolería en la vida es verlos a ellos desunidos.

Asimismo, se justificó reiterando que la artista sinaloense siempre había cuidado su imagen y es muy bella, por lo que su reacción fue “natural” como seguramente lo haría cualquier persona.

“Ella que se ha cuidado la imagen impecable y minuciosamente toda la vida y que ha sido siempre una mujer muy bella, ¿estás de acuerdo, verdad? Yo reaccioné de una manera natural porque yo reaccionó con y sin cámaras, a mí no me importa que haya cámara, yo digo: ‘¿Qué le pasó?”, agregó.

Con la sinceridad que la caracteriza Niurka respondió a la gente que se ofendió con sus polémicos comentarios afirmando que en ningún momento quiso faltarle al respeto a Paty Navidad.

“Yo no la estoy ofendiendo, la verdad no tiene por qué ofender. O sea, estoy diciendo que es una mujer demasiado bella, toda la vida se ha cuidado porque yo lo sé, trabajé con ella, la admiro y la respeto. Pero ahorita la vi en La Casa de los Famosos demasiado descuidada”, puntualizó.

