Video: Vidente advierte que ‘La Casa de los Famosos’ está embrujada y culpa a Niurka

La psíquica Vieira, quien cuenta con 1,500,000 de suscriptores en YouTube, sorprendió a sus seguidores con su más reciente video, pues en él asegura que ‘La Casa de los Famosos’ no solo es habitada por las celebridades, sino que también por un espíritu hombre.

“Sí veo que ‘La Casa de los Famosos’ está embrujada. Hay una identidad maligna, es oscura. Veo y siento que es masculino. No es nada bueno, es por eso que las personas que entran ahí se sienten mal, con depresión, con ganas de llorar”, señaló la vidente.

En un video, con duración superior a los 11 minutos, esta mujer lanzó las cartas y pudo observar presencias del más allá al interior de la residencia ubicada al poniente de Ciudad de México y que en el pasado fue sede de la versión mexicana de Big Brother.

“Wow, mis amores, no comenzamos. Miren cómo están estas cartas. Sí hay algo, lo estoy sintiendo. No es normal que le he movido y como que tratan que no me enfoque yo, pero bueno. En estas dos cartas me está diciendo que hombres y mujeres que estám ahí adentro de la casa se están sintiendo mal, se están sintiendo inestables”, dijo la vidente al inicio de la lectura de las cartas.

A continuación detalló que, efectivamente, hay presencias del más allá y todo estaría relacionado a Niurka, quien formó parte de la emisión en su segunda temporada.

“Las cartas me están diciendo que hay un mal en la casa. Hubo alguien, una persona que es reconocida, que le gusta usar estas clases, como digo yo, de daños, hacer brujerías. Solamente vive para vivir la vida de los demás. En esta carta me está confirmando, también, nada más y nada menos, que esa casa necesita una limpia de emergencia. Rociar mucha agua bendita porque lo que hay ahí es una identidad oscura, es algo muy fuerte, es muy malo”, continuó la vidente.

También habló de una de las famosas que podría salir en las siguientes dos semanas por el clima de malas energías que se respira en la casa, siendo de llamar la atención que en los últimos días Paty Navidad lo ha pasado realmente muy mal, a la que habría hecho referencia durante su lectura.

“Aquí me sale una mujer de pelo claro, una mujer alta, que, si aguanta dos semanas más, es mucho. La siento que está por tirar la toalla. Está loca que la dominen, se quiere salir, se siente como que no puede respirar, se siente que le falta el aire, se siente mal”.

A pesar del gran éxito que tiene en audiencia, la psíquica Vieira adelantó que si la producción no toma cartas en el asunto para echar a los seres del más allá de la casa, esta podría ser su última temporada.

“Si no hacen un cambio en la temporada que quieren hacer no va a haber ni quinta temporada, ni diez temporadas, si no se arregla esta situación, si no se hace esa limpieza espiritual. Cuando vienen a ver cancelan dicho programa, dicho show, porque no se están sintiendo nada bien. Las personas que entran ahí lo hacen con un propósito y se van con otro”, continuó la vidente sobre el trabajo que habría hecho la Mujer Escándalo, a quien hace referencia al inicio de su material.

“Yo, desde la segunda temporada vi algo que no andaba muy bien. También, cuando estaba la Señora Escándalo, como dicen por ahí, al ella entrar a ‘La Casa de los Famosos’ mire como una órbita, yo dije: ‘Espérate, aquí hay más”, apuntó.

