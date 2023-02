Niurka ataca de nuevo Paty Navidad: “Está muy abandonada” | VIDEO

Niurka cada que ve cámaras a la vista aprovecha el momento para hacer polémica. Y esta vez no fue la excepción, pues una vez más criticó a Paty Navidad, después de que la mexicana le criticara su cuerpo. Situación que derivó en múltiples ataques de la cubana hacia la concursante de La casa de los famosos.

Como si fuera poco, la vedette también le mandó un mensaje a Laura Bozzo, quien hace unos días salió a la defensa de la celebridad.

La también actriz se encontró con algunos reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que fue cuestionada sobre sus recientes declaraciones en contra Paty Navidad.

De la que dijo “tiene un cuerpo feo” debido a que subió algunos kilos de peso. Niurka Marcos sostuvo sus comentarios hacia la actriz, que ahora se encuentra en el reality show de Telemundo, pues indicó que no es una ofensa porque “es verdad”.

“La verdad no es una ofensa, es la verdad. Ahorita está descuidada. Al que le guste bien y al que no que se vaya muy lejos junto con quien me critique. Está muy abandonada y lo voy a seguir repitiendo mientras me lo sigan preguntando, porque es lo que ven mis ojos”

NIURKA MARCOS