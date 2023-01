La Casa de los Famosos: Paty Navidad confiesa tener poderes sobrenaturales | VIDEO

Paty Navidad se está convirtiendo en un personaje más que importante en “La Casa de los Famosos” en su tercera edición, pues con sus revelaciones está dando mucho de qué hablar.

En esta ocasión la actriz mexicana dejó impactados a todos sus seguidores tras asegurar que tiene poderes de telequinesis y telepatía.

Estas revelaciones de Paty Navidad fueron emitidas durante una discreta charla que tuvo con Osmel Sousa, en la que el productor le confesó a la actriz que en alguna ocasión tuvo una especie de sueño premonitorio.

Por lo que la también presentadora entró en confianza y se sinceró señalando que ella también ha tenido episodios similares. Pues era capaz de ver quiénes eran las personas que hablaron mal de ella cuando le llovieron críticas por su postura ante el Covid-19.

En otro momento de la charla, Paty Navidad aprovechó que estaba hablando del Covid-19 y señaló que durante su contagio varias celebridades le desearon la muerte.

Pero quienes quisieron verla mal terminaron muertos, aunque no quiso revelar nombres pues se trata de personalidades muy importantes en el ambiente artístico.

“Toda la gente del medio que se me echó encima por lo del Covid-19 y que dijo que ojalá y me muriera, se murió, no te digo nombres porque eran muy conocidos, varios”.

PATY NAVIDAD