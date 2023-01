Paty Navidad confiesa que fue maltratada en novela donde estuvo con Lucero y Mariana Seoane | VIDEO

Paty Navidad de nuevo dio de qué hablar con sus más recientes y polémicas declaraciones. Pues esta vez rompió el silencio sobre el calvario que vivió en la telenovela “Por ella soy Eva”, la cual ya tiene 10 años de su estreno. Desde entonces, dijo, ha trabajado para perdonar y entender que nada de lo ocurrido fue personal.

En entrevista con Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, la también conductora recordó el bullying del que fue víctima mientras participaba en el melodrama.

Hasta el momento esto se mantuvo como un rumor en el que señalaban a Mariana Seoane y la cantante mexicana, Lucero, como las responsables de hacerle “la vida imposible” a su compañera de escena, pero fue Navidad quien lo confirmó al dar detalles al respecto sin mencionar a las actrices.

“Ya pasó tanto tiempo que no me atrevería a señalar a nadie porque participó todo mundo, la verdad. Entonces no es nada contra mí, es más bien contra ellos mismos; cada quien sabrá quién participó y quién no. Yo ya lo perdoné todo y les deseo lo mismo que deseo para mí”

PATY NAVIDAD