VIDEO: Paty Navidad insiste en no vacunarse pero esta vez no es contra el COVID-19

El 2020 fue un año para el olvido y a la vez aprendizaje para la humanidad con la llegada de la pandemia por el coronavirus. El cual azotó al mundo entero y dejó a la población mundial vulnerable ante la fuerza de dicho virus.

Por lo que millones de personas anhelaban la llegada de una vacuna que controlara este mal y nos protegiera de su contagio; pero algunas personas no creían ni en el COVID-19 ni mucho menos en la dosis que combatiría la nueva enfermedad.

Entre esas personas que no creían en el COVID-19 y la vacuna fue la cantante y actriz Paty Navidad, por lo que fue duramente criticada por millones de personas; y aunque la también conductora advirtió a la población a través de sus redes sociales éstas le fueron cerradas hasta por seis ocasiones; ahora la ex participante de MasterChef Celebrity asegura no se vacunará en contra de la viruela del mono.

Luego del paso arrollador del COVID-19 en el mundo entero, a poco más de dos años de esto ahora un nuevo virus ataca a la población mundial pues la presencia de la viruela del mono, cada vez es más fuerte en diferentes países.

Debido a lo anterior durante una entrevista que otorgó a varios medios de comunicación Paty Navidad fue cuestionada sobre si ahora con la presencia de “la viruela del mono” se vacunará.

Ante esta pregunta, la cantante y actriz se tomó con humor el cuestionamiento, sin embargo, aseguró que no se va a vacunar en contra de este nuevo virus pues se cuida mucho y está segura que no se va a contagiar.