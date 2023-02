VIDEO: Sube a más de 2,000 los muertos en Turquía y Siria tras devastador terremoto

El devastador terremoto que sacudió la madrugada de este lunes a Siria y Turquía elevó a más de 2,300 los muertos, casi 11,000 heridos en los dos países y el derrumbe de centenares de casas y edificios.

Terremoto en Turquía y Siria dejan más de 1 500 muertos y 7 mil heridos tras una magnitud de 7,8, se registran nuevas réplicas. Italia declaró alerta de tsunami. pic.twitter.com/OIwSICVWbc — Fiat lux (@ponerlofacil) February 6, 2023

Terrible el terremoto en Turquía y Siria, Dios los ayude a recuperarse y nos ampare pic.twitter.com/V5cNrdx4Vc— GERMAN TORRES PRIETO (@GERMANTP) February 6, 2023

Las autoridades en Turquía reportaron al menos 1,498 personas muertas y otras 8,533 han resultado heridas, mientras que en Siria se registran 461 fallecidos y 1,326 heridos en zonas en manos de Damasco en las provincias noroccidentales de Tartus, Latakia, Hama y Alepo, según la agencia oficial de noticias SANA. Cadena de oración 🙏🏼 para las víctimas del terremoto en Turquía y Siria.



Que imágenes tan desgarradoras 😢pic.twitter.com/k07kLB9QVD— Iván Aguilar (@ivanaguilar) February 6, 2023

Por otro lado, también en Siria en la provincia noroccidental de Idlib, el último bastión opositor del país, y en otras partes de la vecina Alepo que también se escapan al control de Damasco se han contabilizado otras 390 víctimas mortales y unos mil heridos, de acuerdo con el grupo de rescatistas Cascos Blancos. Se observan “luces” durante el Sismo de 7.8° en Turquía y Siria 🇹🇷 🇸🇾 💔 pic.twitter.com/LSFoA5q9nl— RPB 33 Lysson 🏳️‍🌈 📺🇲🇽🪅🇪🇦 🥘 (@RPB33GALERIA) February 6, 2023

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos el primer terremoto que sacudió a Siria y Turquía se registró a la 4:17 horas (1:17 GMT) y tuvo una magnitud de 7.8 grados. Se contabilizan más de 1.500 muertos en Türkiye y Siria tras dos terremotos de 7,8 y 7,7 . Una imagen es peor que otra, lo de #Türkiye parece increíble, el nivel de devastación es indimensionable #Turkey #Turquía #Terremoto pic.twitter.com/PG4QD81fix— Josemarcanomay (@josemarcanomay) February 6, 2023

Pero el servicio de emergencias turco Afad, señaló que el primer gran terremoto se registró a la 4:17 horas (01:17 GMT) y tuvo una magnitud de 7.7 grados con epicentro en Pazarcik en la provincia turca de Kahramanmaras. Fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió a #Siria y #Turquía, se reportan daños en la infraestructura de las ciudades sirias (Alepo, Damasco, Latakia, Hama) y al sureste de Turquía.

Hay varias perdidas humanos en los dos países.

Toda nuestra solidaridad. pic.twitter.com/sXeSPWydFG— JAVIER ROA (@RoaJavierr54) February 6, 2023

Más tarde se produjeron varias réplicas de este sismo, la mayor de ellas con una magnitud de magnitud 7.6 grados a las 10:24 GMT. 🇹🇬🇸🇾 TURQUIA | SIRIA. Esta mañana sufrieron un potente terremoto de 7,8 de magnitud, epicentro en la provincia de Kahramanmaras



Solo en la República de Turquía, el Gobierno turco reporta que el terremoto cobró la vida de 284 personas y más de 2.000 heridos.



🎦 En desarrollo… pic.twitter.com/xTczpglj5D— REPORTA DIGITAL (@ReportaDigital) February 6, 2023

Tras el sismo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que unos 45 países han ofrecido ayuda después del devastador terremoto y las fuertes réplicas que aún continúan. 🇹🇷🇸🇾Una serie de terremotos de magnitud comprendida entre 7,5 y 8,0 sacude Turquía y Siria.



1.500 fallecidos en un balance provisional.



Imágenes de Diyarbakir, donde un edificio se derrumbó en la televisión en vivo como resultado de una réplica. pic.twitter.com/iNyekXuwkP— ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) February 6, 2023

“Es el sismo más fuerte desde el terremoto de Erzincan de 1939. Según las últimas evaluaciones es de 7.7. Hay graves daños también en las zonas vecinas de Siria“, dijo en un primero momento el mandatario turco. Segundo terremoto de 7.5 en Turquía 🇹🇷 y también golpea a Siria 🇸🇾😞pic.twitter.com/W7zzDKxG8Y— Santa Rosa 🔄🌹 🎙📽🌴❤️‍🔥📻🔁 (@TeamSanta_SRdL) February 6, 2023

Por su parte el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo a través de sus redes sociales que lamentaba la pérdida de vidas en Turquía y Siria y ofreció ayuda.

“Estoy profundamente entristecido por la pérdida de vidas y la devastación causada por el terremoto en Turquía y Siria. He ordenado a mi equipo que continúe monitoreando de cerca la situación en coordinación con Turquía y brinde toda la asistencia necesaria“, señaló Joe Biden. I am deeply saddened by the loss of life and devastation caused by the earthquake in Turkiye and Syria. I have directed my team to continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye and provide any and all needed assistance.— President Biden (@POTUS) February 6, 2023

Dentro de los países donde también se logró sentir el potente sismo en el Líbano, Israel y Georgia, entre otros. 🔵🇹🇷| Padre llora la pérdida de su bebé durante el terremoto que azotó Turquía y Siria durante la noche.#Turquia #Turkey #sismo #earthquake #temblor #Terremoto #Turkiye pic.twitter.com/ZGSGw1XkUJ— El Quinto Elemento TV (@el5elementotv) February 6, 2023

Te puede interesar:

–VIDEO: Terremoto en Turquía y Siria deja más de 1,000 muertos y daños incalculables

–Joe Biden lamenta la pérdida de vidas en terremoto de Turquía y Siria y ofrece ayuda de Estados Unidos

–Exportero turco Volkan Demirel pide ayuda entre lágrimas tras el terremoto en Turquía: “La gente está muriendo”