Consuelo Duval exigió aumento de suelo en Televisa mientras estaba alcoholizada y ¡la corrieron! | VIDEO

La actriz mexicana Consuelo Duval tuvo una plática con Adela Micha donde relató que años atrás fue despedida de Televisa por pedir un aumento de sueldo, pero mientras se encontraba ebria.

Así como lo lees, la también conductora de Netas Divinas, relató que al enterarse de que su compañero y comediante, Adrián Uribe, recibía una remuneración económica mayor que la de ella, no le agradó en lo más mínimo.

Y un día en el que había consumido bebidas alcohólicas, se armó de valor y fue a buscar a los ejecutivos de Televisa para exigirles que le aumentarán el sueldo.

La protagonista de “La familia P. Luche” detalló que fue directamente con los ejecutivos de Televisa para exigirles un aumento de sueldo.

Antes de ello, platicó con Adrián Uribe y le confesó lo que tenía planeado, pero le puntualizó que no se trataba de nada personal en contra él. Duval reconoció que no fue correcta la forma en la que pidió el aumento de sueldo.

“Antes de que yo hablara con todos le dije voy a armar un dramón, pero no es contigo’; a lo mejor la forma de ir a exigir ese sueldo o aumento se malinterpretó. Fue equivocada y aparte iba peda; o sea, muy mal, lo hice muy mal y no tuve ni criterio ni inteligencia emocional; me movió la víscera. Y allí sí es la leyenda urbana de ‘el que se enoja, pierde’ y perdí”

La investigadora en la reciente temporada del programa “¿Quién es la máscara?” reconoció que esos errores “no pasan en vano y uno aprende; sigo luchando por los mismos derechos de las mujeres con los hombres”.

“Mi papá Televisa no lo puede querer más él Adrián Uribe, porque yo llegué primero, yo nací primero; entonces, cómo le estás dando prioridad a él. Lo planteé de la chingada: ‘a mí me das un peso más que a Adrián o me voy’ -fue desde el ego, desde el dolor-; me dijeron: ‘pues, vete, mi hija”

CONSUELO DUVAL