Desaparecen gemelas en México que pertenecían a un extraño culto religioso en línea

La desaparición de personas es una problemática que ha lastimado mucho a México, por ello las autoridades se movilizan cuando un nuevo caso de este tipo se reporta. El pasado fin de semana dos gemelas adolescentes desaparecieron en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo a la madre de las menores, están ligadas a un culto religioso.

Alondra Abigail y Edith Azucena Casas Hernández, de 17 años, se enfrentaban a otra problemática de varios jóvenes en México, el no estudiar ni trabajar, por lo que su refugio fueron las redes sociales, donde contactaron al culto. La información fue dada por su madre, Azucena Hernández, quien dijo que, tras concluir la secundaria, sus hijas ya no estudiaron, y por eso no salían de casa.

Pero pasaban casi todo su tiempo conectadas al culto virtual de la iglesia Dios Todopoderoso, cuyos integrantes les hicieron llegar computadoras y teléfonos celulares para que no perdieran contacto y siguieran siendo parte de la comunidad.

La mamá de las gemelas dijo que no tenían recursos económicos, por lo que no era posible que las adolescentes se hubieran ido por su propia voluntad. También señaló que no tenían amistades ni novio con los cuales se hayan escapado.

Explicó que, desde hace año y medio, las hermanas se integraron a dicho culto, tiempo en que su comportamiento cambió, tornándose errático y de vez en cuando agresivo, pues para todo le contestaban a su madre que era pecado.

Mencionó también que habían ido a buscarlas en un domicilio en Escobedo, donde alguna vez se realizó una reunión entre los miembros de la iglesia, sin embargo, un hombre solo les dijo que no se preocuparan, pues él se había comunicado recientemente con ellas y estaban bien, sin darles más detalles.

Secta prohibida en China

La Iglesia de Dios Todopoderoso, también conocida como Relámpago Oriental, es una secta que las autoridades de China consideran “terrorista” y que otras denominaciones cristianas tildan de “culto satánico”.

El movimiento religioso apocalíptico, que nació en una ciudad de la provincia de Henan, en China, en 1991, tiene como enseñanza principal que Jesús de Nazaret regresó a la tierra en nuestros días como el Dios Todopoderoso encarnado. Pero al manifestarse contra el comunismo y decir que el gobierno de Pekín está influido por el demonio, se prohibió en su país de origen.

Zhao Weishan, un profesor de física fue su fundador, huyó de China tras ser perseguido y se instaló en Estados Unidos. Él decía que era el Mesías, después cambió el discurso y dijo que era su esposa, una mujer con antecedentes de enfermedades mentales, según el gobierno chino, lo que es negado por los seguidores.

Ahora usan las redes sociales para ganar más adeptos y mediante ellas también realizan los cultos. Esto después de que en 2014 mataran a golpes a una mujer que se negó a darles su teléfono para unirse a ellos, un hecho ocurrido en un McDonald’s en Zhaoyuan.

