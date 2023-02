Conoce las fotos del embarazo de una pareja trans que se volvieron virales

La sesión de fotos que muestra el embarazo de una de pareja transgénero se está compartiendo masivamente en las redes en India.

Ziya Paval, de 21 años, y su compañero Zahad, de 23, viven en el sur de la India, en el estado de Kerala.

La pareja interrumpió su terapia de hormonas para tener un bebé.

Ziya dice que siempre quiso tener hijos. Fue registrada con el género masculino cuando nació, pero hoy se identifica como mujer.

INDIAN TRANS COUPLE’S PREGNANCY PHOTOSHOOT GOES VIRAL

LOOK: A pregnancy photoshoot by an Indian transgender couple – who paused their hormone therapy to have a baby – is being widely shared on social media.

📷 Ziya Paval/Instagram pic.twitter.com/Nx0svSVkfn

— Daily Guardian (@dailyguardianph) February 7, 2023