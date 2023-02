Jomari Goyso: “Si el tipo que me abusó me dice que me da dinero, y no voy a juicio, puedo decir, escojo el dinero y hago lo que me de la gana”

“Si a mí el tipo que me abusó me dice que me da dinero y no voy a juicio, se que en el juicio no voy a hacer nada, porque no tengo para probarlo, entonces puedo decir: escojo el dinero, y hago lo que me de la gana con el dinero“, así directo Jomari Goyso le respondió a Lindsay Casinelli en medio de una acalorada discusión en ‘Sin Rollo’, en ‘Despierta América’.

¿Por qué Jomari decidió hablar del abuso que vivió de joven en su pueblo y que relata en su libro? ¿Por qué teorizó de lo que hubiera hecho si en aquel momento su abusador le hubiera ofrecido dinero a cambio de no denunciarlo?

Teniendo en cuenta que no le ofrecieron dinero, y que tampoco en su momento lo denunció, Jomari decidió darse de ejemplo de lo que, en derecho, puede hacer una víctima frente a un caso tan difícil y, tomando de referencia que Goyso puntualizó que aún la ley, los jueces y el sistema judicial suele ser machista.

Todo comenzó cuando, en una parte de ‘Sin Rollo’, conducido por Francisca, Jomari y Lindsay se enfrascaron en una discusión al hablar del caso de Pablo Montero, quien fue denunciado de supuesto abuso sexual.

Lo nuevo es que, según contó el propio show de Univision, el representante de cantante, aseguró que fueron víctimas e extorsión, que la joven no era menor de edad y que el acto fue consensuado. Sin embargo dice que, ella, y sus papás, le pidieron dinero y que, supuestamente, el cantante prefirió pagarle antes de verse envuelto en otro escándalo, pero que como demoraron, supuestamente, un día en la fecha estipulada del pago, ella le puso la denuncia, que retiró un día después, cuando recibió el dinero.

Todos opinaron bajo el parámetro de no saber si, pese a la supuesta extorsión y el haberse retirado la denuncia hubo o no abuso. La posición de Lindsay era que el haber retirado la denuncia y haber aceptado el dinero era un pésimo ejemplo para quienes de verdad transitan el dolor de ser víctimas de un acto semejantes.

Mientras que Jomari, si bien no justificaba, no juzgaba el hecho de que, si hubiera habido abuso, aceptara el dinero, teniendo en cuenta que era su palabra contra la de su supuesto violador y lo difícil que es pasar por ese tipo de casos.

“Yo soy víctima y te digo que eso no tiene nada que ver, son os cosas diferentes”, dijo Jomari muy exaltado intentando que Lindsay lo escuchara, y lo dejara terminar su idea.

“¿Tú me das dinero a mí y yo me cayo, y eso está bien?”, le refutó Casinelli bastante molesta por la situación.

A lo que Jomari le respondió en el mismo tono y mirándole a los ojos: “Si a mí el tipo que me abusó me dice que me da dinero y no voy a juicio, se que en el juicio no voy a hacer nada, porque no tengo para probarlo, entonces puedo decir: escojo el dinero, y hago lo que me de la gana con el dinero”…

“¡Ay no, no Jomari, qué falta de carácter moral!”, le volvió a responder Lindsay…

Ante semejante discusión, en donde luego también intervino Astrid Rivera, gritando de tal manera que no se le entendió lo que dijo, Francisca se puso firme y con estas palabras, logró que todos volvieran a sus cabales para irse a comerciales.

“Señores, hello, estamos en televisión, cálmense”, dijo Francisca llamándolos a calmarse golpeando sus palmas y se fueron a la pausa comercial.

Recordemos que, la revista TvNotas México publicó el supuesto nuevo escándalo en el que se vio envuelto Montero, cuando la Fiscalía General de Chiapas emitió un comunicado donde asegura que recibió una denuncia por parte de una mujer llamada Ximena, en contra de Óscar Antonio, mejor conocido en el medio artístico como Pablo Montero.

“La FGE precisó que, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, recibió la denuncia en contra de Óscar Antonio “N”, por supuesta responsabilidad en el delito de violación, en agravio de Ximena “N”, de hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, el pasado viernes 7 de enero del presente año.

Montero de inmediato lo negó, pero estos días según ‘Despierta América’, su representante, Emilio Morales, declaró que Montero fue víctima de extorsión luego de tener relaciones consensuadas con una joven mayor de edad, y que habría decidido pagarle, pero como se tardó un día en hacerlo, igual puso la denuncia, que luego de recibir el dinero retiró.

Por otro lado, recordemos que tanto Jomari Goyso, como Astrid Rivera, el primero en su libro, y la segunda en ‘Despierta América’, compartieron con gran valentía haber sido víctimas e abuso sexual, el fashionista en su pueblo en, en la calle, y la periodista de parte de un familiar.

