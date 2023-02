Livia Brito presume su figura al modelar ceñidos leggings deportivos

Livia Brito ha complacido a sus fans publicando en Instagram un video y fotos que la muestran luciendo su figura mientras modela ajustados leggings deportivos de color negro; desde hace varios años ella es la imagen de una marca de ropa, por lo cual ha posado en sesiones de fotos que se llevan a cabo en varios países.

La bella actriz cubana también compartió unas fotos en las que posa en una cabaña de salvavidas, usando una tanga de hilo blanca; ella es conocida por acompañar sus posts con mensajes positivos, y ahora escribió: “El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón alegría mis bebés! No olvidemos ninguno”. 💓 View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes)

Livia dio a conocer hace tiempo que en 2023 no regresaría a la televisión para actuar en novelas, ya que desea embarazarse. Eso no le ha impedido que explote al máximo su faceta de modelo, compartiendo imágenes en las que aparece usando tanto conjuntos deportivos como prendas más formales. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes) View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes) View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes)

También te puede interesar:

-Livia Brito confiesa que ya tiene fecha para embarazarse de ¡gemelos!

-Livia Brito se graba modelando unos leggings negros de látex