¿Cuáles han sido los terremotos más fuertes de la historia?

Con miles de muertos y heridos y multitud de edificios e infraestructuras destrozados, el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Turquía y Siria en la madrugada del pasado lunes fue uno de los más devastadores de los últimos años, pero no el único que ha dejado una estela de dolor, como a continuación de se presenta.

CNN is in Kahramanmaraş, Turkey near the epicenter of the devastating earthquake as stories of overwhelming grief and small moments of joy come from the rubble @npwcnn reports pic.twitter.com/CoH3HVieLN

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) February 8, 2023