Senador Cravioto: ‘El derecho al voto de los migrantes ya es un hecho en el Plan B’

Todo lo relacionado con la ampliación del voto de los migrantes desde el exterior ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado mexicano dentro del Plan B de la Reforma Electoral, y solo queda que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo promulgue.

“Así que los migrantes ya podrán votar por correo, boleta electoral en los consulados y embajadas y vía electrónica para presidente de la república, senadores, diputados y gobernadores en el caso de que la ley electoral de los estados lo permitan”, dijo el senador mexicano por Morena, César Cravioto en entrevista con La Opinión, con lo cual despeja los temores de muchos migrantes quienes pensaban que la ampliación de las opciones para votar era aún un tema pendiente por votar.

“La gran mayoría del plan B ya se votó, incluida la parte de los derechos de los migrantes, solo nos quedan algunas modificaciones por votar en el Senado, pero que vamos a sacar este mes”.

El senador Cravioto estimó que el presidente estará promulgando el Plan B entre julio y agosto.

Ahora bien, precisó que los lineamientos y la mecánica sobre cómo será el voto de los migrantes y dónde podrán votar bajo la ampliación de sus derechos, los tienen que definir el INE, una vez que se promulgue la ley.

El senador mexicano César Cravioto dice que los derechos al voto de los migrantes ya han sido aprobados. (Twitter)

Hizo ver que siempre existe la posibilidad de que una ley secundaria pueda ser impugnada por la Suprema Corte de la Nación, pero se da cuando existe una controversia en el caso de que se considere que cierto artículo viola la Constitución.

“En el caso del voto de los mexicanos no estimamos que eso se pueda dar porque nadie está hablando de impugnar esos derechos a menos que se impugne todo el Plan B”.

El senador Cravioto dijo que los migrantes deben saber que esta ampliación de sus derechos como votantes fue una iniciativa que el ejecutivo de la nación envió a diputados y senadores.

“Es muy importante que sepan que el PAN, el PRI y el PRD votaron en contra de los propios derechos de los migrantes, y que fueron la mayoría encabezada por Morena los que votaron a favor para sacar esta ley junto con sus aliados del Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y el Partido Verde”.

Señaló que solo dos morenistas votaron en contra de los derechos de los migrantes al voto, los senadores Ricardo Monreal y Rafael Espino.

“Con estas reformas al voto de los migrantes, esperamos que haya un voto masivo de quienes salieron del país en busca de mejores condiciones de vida; y la ampliación de sus derechos al voto es una muestra de agradecimiento del Congreso de la Unión por toda su solidaridad”.

Agregó que con esta reforma, reconocen sus derechos políticos en su país de origen aunque no vivan en México. “Su circunstancia de vivir fuera no les debe impedir para decidir y elegir a quiénes quieren como gobernantes”.

Reacciones

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, dijo que están cautelosamente optimistas en torno a que tan pronto como en las próximas elecciones elecciones, los mexicanos en el exterior tengan el derecho pleno al sufragio efectivo.

“Nos los han regateado por muchos años, pero es un alivio saber que ya se aprobó la ampliación de los mecanismos para votar de manera presencial y electrónicamente. Lógico que eso va a aumentar el número de migrantes que podrán votar; y obligará a los candidatos a comprometerse de manera seria con ofertas para nosotros”.

El abogado mexicano Aarón Ortiz Santos del despacho legal Taylor Lee & Associates de Atlanta, Georgia dijo no debemos olvidar que el INE podría oponerse a estas modificaciones, no obstante el plan piloto que se llevará a cabo este año en las elecciones para gobernar los estados de México y Coahuila, ya que no tendría los recursos para poder implementar estas reformas.

Además afirmó que el INE podría alegar que una modificación de esta naturaleza es solo para una parte del electorado, no para todos lo cual podría considerarse como ilegal.

Destacó que lo verdaderamente lamentable de este retraso es el que mientras no se vote y se promulgue, no pueden judicializar sus demandas. “Es decir, no podemos presentar acciones afirmativas ante el TEPJF al modificar la posición de 10 a 20 para nuestros diputados migrantes por vía plurinominal, la falta de representación en el senado y otras demandas que no han sido escuchadas por los partidos y los propios poderes de la unión”.

A nivel estatal, dijo que tampoco pueden acompañar la demanda de inconstitucionalidad que las fracciones opositoras en la cámara de diputados estarían presentando contra la reforma.

Añadió que un tema del no se habla pero puede afectar también, es el retraso es el nombramiento de las y los consejeros electorales que tiene que sustituir a los que ya se van, entre ellos, al propio consejero presidente.