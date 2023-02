Agenda de eventos: qué hacer en la ciudad este fin de semana

Grupo Pesado en concierto

Grupo Pesado ha conquistado a las masas con temas como “A chillar a otra parte”, “Ojalá que te mueras” y “Cielo azul, cielo nublado”. Ahora comenzó el 2023 con el estreno de la canción “Si nos faltara amor”, el primer tema del que será su próximo álbum, con el que festejarán 30 años de trayectoria. Este fin de semana estarán en la ciudad para ofrecer un concierto en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Sábado 8 pm. Boletos desde $29. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Exhibición en el Getty

El J. Paul Getty Museum (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta Our Voices, Our Getty: Reflecting on Drawings, una serie de interpretaciones personales de dibujos de la colección del museo realizadas por becarios del programa Getty Marrow Undergraduate. Los 23 becarios de colegios del sur de California examinaron la amplia selección de dibujos de la colección y eligieron el arte que les significara algo. Termina el 30 de abril. Entrada gratis. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía museo Getty

Nuevo personaje

Sesame Place San Diego (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) tiene un nuevo integrante; se trata de Tango, la perra adoptada de Elmo. La nueva perrita debutó en el parque la semana pasada y será uno de los personajes con los que los visitantes se podrán tomar fotos. La llegada de Tango al parque será celebrada todos los sábados y domingos de este mes así como el viernes 17 y el lunes 20. Boletos desde $65. Informes sesameplace.com.

Foto: Cortesía

Festival familiar

Como cada mes, el The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) presenta un programa gratuito al aire libre para toda la familia. En esta ocasión participa el músico Parker Bent, las comediantes y cantantes Broadway Babies y lecciones de danza con maestros de la Debbie Allen Dance Academy. Para todas las edades. Domingo 10 am a 1 pm. Gratis. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía

Enamorados en el acuario

El Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) tendrá una experiencia solo para enamorados. Para festejar esta fecha, este acuario ofrece una cita que incluye una cena, una película y visitar a los más de 12 mil residentes de este lugar. Durante el evento, los asistentes podrán ver la puesta del sol y tomar un coctel antes de entrar al teatro Océano para la proyección de la película La La Land. Martes de 5 a 10 pm. Es necesario hacer reservación; solo adultos. Boletos desde $109. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Cortesía

Ópera italiana

En la ópera de Mozart, The Marriage of Figaro (Las bodas de Fígaro), que se presenta en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles), el conde Almaviva, a pesar de estar casado, busca los favores de la joven Susanna, que es la prometida de Fígaro, criado del conde. La trama de enredos termina cuando todos los protagonistas terminan en el palacio donde hay reconciliaciones y Fígaro y Susanna se pueden casar. Termina el 26 de marzo. Boletos desde $199. Informes laopera.org.

Foto: Cortesía

Show de camelias

La edición 49 del Camellia Show en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) incluye la exhibición de cientos de estas flores que en esta época están en todo su esplendor. Habrá expertos que ofrecerán consejos de cómo cuidarlas y cultivarlas. Sábado 1 a 5 pm, y domingo 10 am a 5 pm. Es necesario hacer reservación. Gratis con el pago del boleto de entrada. Boletos desde $13. Informes huntington.org.

Foto: Cortesía

Cine para enamorados

El teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) celebrará el Día de San Valentín con una cita romántica y la proyección de la cinta animada The Princess and the Frog. La noche incluye un paquete con cena en el Miceli’s Italian Restaurant de Hollywood y asientos reservados en el teatro. Disponible solo el martes; la función es a las 7 pm. Es necesario hacer reservación. Boletos $55. Informes elcapitantheatre.com.