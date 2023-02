Fracaso del PSG en la Copa de Francia: ¿Messi fue el culpable?

Este miércoles el París Saint-Germain fue víctima de un fracaso más, al ser eliminado de la Copa de Francia en octavos de final tras perder 2-1 contra el Olympique de Marsella, cuando era prácticamente una obligación para los parisinos levantar este título; ahora, uno de los jugadores de más señalados es Lionel Messi, quien no pudo sacar adelante al equipo que llegaba diezmado al encuentro.

Aunque el PSG es un equipo plagado de figuras, llegaba al encuentro contra el Olympique con la gran ausencia de Kylian Mbappé y la participación a medio gas de Neymar, quien se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo y demostró que aún no está al 100%.

Ante esto, la responsabilidad de sacar adelante el compromiso recaía sobre el flamante campeón del mundo Lionel Messi, quien volvió de sus vacaciones con las pilas cargadas, pero no consiguió brillar en el encuentro, ya que el acérrimo rival del PSG en la Ligue 1 logró aislarlo del resto del equipo y mermar su capacidad en el juego.

En estas mismas condiciones, el argentino consiguió llevar a su equipo a la victoria el fin de semana pasado en el torneo casero, cuando se echó al equipo al hombro y marcó el 2-1 del triunfo contra el Toulouse, pero este miércoles contra el Olympique no pudo repetir la hazaña y no evitó que los de Marsella apagaran su brillo.

Paris éliminé de la Coupe de France. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2023

Sin embargo, no fue el único culpable de la derrota, ya que este año el PSG no ha lucido bien y su centro del campo luce débil: no generan oportunidades a la ofensiva y no apoyan en la defensa como debieran, pese a los múltiples ajustes que ha intentado su DT, Christophe Galtier.

Tampoco la defensa marcha bien, ya que ni los laterales, Achraf Hakimi y Nuno Mendes muestran un buen estado de forma, ni Marquinhos ni Sergio Ramos parecen estar en su mejor momento, pese a que éste último marcó al Marsella el gol del honor.

Para reforzar esto, basta recordar que este 2023 el equipo de París ha acumulado su mayor cantidad de tropiezos en la temporada, ya que desde que arrancó el año, en las últimas seis semanas, han concedido un empate y tres derrotas, siendo la más dolorosa la eliminación copera, cuando antes de eso sumaron sólo una caída y un empate en 15 juegos en la liga, es decir, sólo habían dejado ir 4 unidades en 4 meses.

Esta “crisis” es preocupante, puesto que el PSG está en la antesala de su prueba de fuego máxima, ya que el martes 14 de febrero enfrentarán al Bayern de Múnich en los octavos de final de la Champions League, torneo en el que el objetivo de los parisinos es ganar y para el cual fue armado el equipo.

El PSG viendo como no pueden contra el Marsella en copa y en unos días van contra el Bayern. 😬 pic.twitter.com/69mPD7NAe1 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 8, 2023

