Manuel Mijares y Mayte Lascuráin, de Pandora, sostuvieron un tórrido romance en su juventud

Todo parece indicar que Manuel Mijares no solo fue el gran amor de Lucero, también de una de las integrantes de la agrupación mexicana Pandora. Y es que recientemente se reveló que antes de contraer matrimonio con la madre de sus hijos, sostuvo un tórrido romance con Mayte Lascuráin.

Recientemente volvió a tomar relevancia una entrevista concedida por Mayte Lascuráin junto a su hermana Isabel y Fernanda Meade. En ella, la cantante se sinceró sobre lo vivido junto al intérprete de “El privilegio de amar”.

“Éramos jinglistas y nos hicieron grabar un comercial a Manuel a mí para una convención y yo me enamoré… o sea, ese hombre me gustaba muchísimo”, reveló Lascuráin a Adela Micha durante su visita al programa ‘La Saga’ en el 2019.

Asimismo, la integrante de Pandora detalló que si bien llegó a sostener un amorío con el famoso, este no trascendió debido a la reputación de “mujeriego” que tenía. “Sí hubo sus qué sé yo, sí hubo, pero hasta el qué sé yo se quedó, bien fresa que me quedé ¿eh? Me porté siempre muy bien”, precisó.

Aunque ahora recuerda esta etapa de su vida con cariño, admitió que en su momento se trató de un momento difícil debido a lo tóxica que era su relación. “Manuel me buscaba cuando estaba libre y luego volvía con otra, yo lloraba, fue terrible”, añadió Mayte Lascuráin.

Su desilusión amorosa llegó a su punto más alto cuando Mijares contrajo matrimonio con ‘la Novia de América’, Lucero. El golpe habría sido tan duro “me metí al jacuzzi y lloré y lloré y lloré, era porque Manuel se había casado”.

Actualmente, Mayte Lascuráin y Manuel Mijares son grandes amigos. “Es buen hombre, es un tipazo, a mí no hay nadie en la vida que me haga reír más que él”, finalizó.

