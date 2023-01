Mijares sorprende al dar concierto vestido como Iron Man ¿Tony Stark, eres tú? | VIDEO

Manuel Mijares se ha convertido en uno de los artistas más importantes para Hispanoamérica en los últimos 30 años. Por ello cada una de sus presentaciones se ha convertido en todo un deleite para sus fanáticos.

Esta vez el cantante mexicano hizo un concierto único en el que no sólo tuvo efectos de sonido, luces, invitados especiales e incluso vestuarios bizarros, pero ahora sorprendió a su público cantando vestido como todo un superhéroe de Marvel.

Así como lo lees, no sabemos qué tan legal sea esto en términos de derechos de autor, pero lo cierto es que Manuel Mijares logró su cometido y se hizo viral al colocarse un casco al estilo de Iron Man y comenzar a entonar sus típicos éxitos en medio del escenario mientras sus fans le hacían ovaciones.

Wey Mijares con el caso de iron man >>>>. pic.twitter.com/zQusgNLYAA — 𝑃𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑡𝑜 /𝙈4🎄🚪🐩 (@mafer_e_r) December 30, 2022

El éxito de la estrategia de Mijares fue tal que en redes sociales ya circulan varios videos y fotografías en las que podemos ver a Manuel Mijares con su casco de Iron Man mientras desfila por la tarima e interpreta temas como “Soldado del amor”, uno de los grandes éxitos del cantante de 64 años de edad.

No obstante, conviene destacar que, como tal, el casco que lleva Mijares no corresponde a los colores de “Iron Man”, pues más bien parece un caso de motociclista, ya que lleva el típico rojo y negro, de este tipo de artículos y no hay ninguna otra referencia en su vestuario que haga alusión al personaje de Marvel.

Un día estas normal y al otro día Mijares se convierte en Iron Man

.

.

Ajjajaja ta chiquito 🤏🥹🥹 pic.twitter.com/DKvjqJrtoP— Sami 🇲🇽 (@SamiBG_97) December 31, 2022

Sin embargo, fueron los propios usuarios de redes sociales quienes rápidamente hicieron la asociación entre los personajes, viralizando así los clips de la presentación de Mijares, quien anteriormente ha hecho giras en conjunto de su exesposa Lucero, con quien sostiene una excelente amistad.

De hecho, en una reciente entrevista, ambos fueron cuestionados respecto a si volverían a casarse a lo cual Lucero respondió con un tajante no, y no porque no se la hubieran pasado bien, sino porque se llevan mejor como amigos y cada uno ya tiene hecha su vida, pues incluso Mijares ya tiene pareja.

