VIDEO: Lucero le dijo a Mijares en su cara la razón por la que no se volvería a casar con él

Lucero y Manuel Mijares fueron una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo por más de 14 años hasta su divorcio. Aunque su más reciente gira ha despertado esperanza en los fans de una reconciliación fue la cantante quien de manera tajante y en pleno concierto dejó claro por qué no se volvería a casar con él.

En junio pasado los cantantes arrancaron su gira “¡Hasta que se nos hizo!” con la que confirmaron la química que existe entre ellos sobre el escenario, pero no así en su matrimonio que terminó hace 11 años y que puso fin a una de las historias de amor que superó la ficción de las telenovelas y de la que habría surgido una gran amistad por la que continúan deleitando al público con su voz.

Sin embargo, algunos conciertos han dado de qué hablar debido a las “bromas” que lanzan los cantantes y con las que revelarían los oscuros detalles tras su separación, como la más reciente de Lucero en pleno concierto con la que dejó claro que no está dispuesta a retomar su relación con el intérprete de “Si me tenías” y dejó ver que existieron problemas entre ellos.

Lucero dice por qué no se volvería a casar con Mijares pic.twitter.com/EqbXgPIVtz — Lo + viral (@VideosVirales69) October 27, 2022

“No te pasa eso de cuando dicen ‘Ay, yo creo que ya van a volver’. Y nosotros ‘¡No, espérate!’”, a lo que Mijares de inmediato la interrumpió para cuestionarla: “Es que, ¿tan mal la pasaste?”, y ella le señaló: “No, la pasamos muy bien, pero no, así como para repetirlo otra vez. ¿Es que sabes qué pasa?, que luego ya los que vuelven, qué flojera. Porque ya te sabes todo, o sea, ya no es la novedad. Imagínate que yo me vuelvo a casar con Manuelito. Pobre, pero imagínate que me tiene que volver a oír cantar, tiene que volver a ver cómo lavo los trastes, cómo barro, cómo trapeo, cómo cocino”.

Aunque por mucho tiempo los cantantes se negaron a revelar el motivo de su separación y aseguraron que conservaban una gran amistad por sus hijos, fue Mijares quien en entrevista con Yordi Rosado dio a conocer lo que sus fans tanto habían querido saber al respecto y recordó lo mal que la pasaron en el proceso.

“Estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro. Hacía giras, novelas que tardaban muchos capítulos en grabar. Eso ayudó un poco a que estábamos con los chavos, no era de que se quedaran solos. Nos separamos de cuartos. Siempre hubo un respeto espectacular, hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño”. LUCERO

