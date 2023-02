Yuridia arremete contra Pati Chapoy por llamarla gorda en el pasado: “Casi me matan”

La cantante Yuridia rompió el silencio y aclaró el supuesto veto hacia el programa ‘Ventaneando’ y la raíz de su enemistad con Pati Chapoy. La exintegrante de ‘La Academia’ confesó que debido al bullying que le hicieron en el programa por su peso hasta pensó en morirse.

En dos videos en su perfil de Tik Tok, explicó que las palabras ofensivas de la periodista y sus compañeros como Daniel Bisogno y Pedro Sola, le hicieron mucho daño a ella y su familia cuando solo tenía 18 años.

“Nunca he hablado de este tema, no tengo nada en contra de ‘Ventaneando’, especialmente de Pati Chapoy porque estoy segura de que ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví a mis 18, cuando comencé a cantar, pero ellos si forman parte de una parte oscura de mi vida”. Comentó Yuridia.

La reacción de la exparticipante de La Academia se dio porque Chapoy confesó a Alex Montiel, mejor conocido como ‘El Escorpión Dorado’, su versión de la enemistad con Yuridia.

“No es, no somos amigas, pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió a La Academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa qué era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda”. dijo Chapoy.

Asimismo, la conductora de ‘Ventaneando’ aseguró que hasta la actualidad Yuridia tiene vetado al programa.

La cantante puntualizó que no aceptar entrevistas de ese programa no se trata de un “berrinche”, sino porque forma parte de un pasado desagradable.

“No es berrinche ni porque hablaron de mi cuerpo sino porque casi me matan”. Reveló Yuridia.

La artista aseguró que en esa época su familia fue víctima de persecución y agresiones físicas y psicológicas que nacían a partir de los comentarios que hacían en ‘Ventaneando’ y que la gente exteriorizaba.

“No sé por qué la hicieron, no sé si tenían a alguien en la mira para apoyarlo más (…) No saben reconocer el daño que le pueden hacer a una persona y no solo a una persona sino a mi familia”, sentenció Yuridia.

Yuridia comentó que en ese momento la “gordofobia” y hablar mal de los cuerpos de las personas estaba normalizado y no pensaban en las consecuencias. @yuritababy ♬ sonido original – YURIDIA

