Tunden a Pati Chapoy en redes por decir que los Reyes Magos no visitarían Sinaloa

La conductora de televisión mexicana Pati Chapoy se encuentra en el ojo del huracán luego de compartir un meme sobre la llegada de los Reyes Magos. ¿Cuál fue el detonante del disgusto de los internautas? Hizo referencia al caos que se vive en Sinaloa por parte de grupos armados que buscan la liberación de ‘El Ratón’, hijo del Chapo Guzmán.

El chiste calificado como “de mal gusto” y “ofensivo” fue compartido a través de la cuenta oficial de Twitter de la comunicadora. Este consistió en un dibujo de los Reyes Magos rumbo a entregar los clásicos regalos a los niños; sin embargo, el meme dejó claro que “Melchor”, “Gaspar” y “Baltazar” no pisarían Sinaloa, pues se les ve dirigirse en sentido contrario a la señalización que indica el camino hacia dicho estado.

“Nos vemos en 2024”, fue la leyenda con la que Pati Chapoy acompañó la imagen y que terminó por detonar la furia de algunos internautas que no calificaron su broma como graciosa.

Decenas de usuarios argumentaron que la conductora de ‘Ventaneando’ se burló de la situación y no sintió empatía ante la violencia que los ciudadanos sinaloenses viven actualmente.

“No inventes, que mal chiste, cuántos niños se quedarán hoy sin sus reyes?”, “Que poca empatía. Burlarse de la situación que vive el estado de Sinaloa” y “Perdón doña Pati Chapoy, la verdad la consideraba una persona inteligente, que poca empatía con lo que se vive en Sinaloa”, son ejemplos del descontento en la plataforma.

No obstante, no faltaron aquellos internautas que defendieron a la famosa e hicieron hincapié en que no todos los sinaloenses se sintieron ofendidos al respecto.

“A ver, no les entiendo…. nosotros si podemos hacer bromas, memes pero ¿ella no?” y “Ayer, durante todo el día, estuve recibiendo memes de gente que vive en Culiacán, Mochis y Guasave… la doble moral”, se lee en la red.

