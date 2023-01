Pati Chapoy alarma a sus fans al sufrir un colapso mientras grababa “Ventaneando” | VIDEO

Pati Chapoy esta vez encendió las alarmas y le dio tremendo susto a su público de Ventaneando, después de que sufriera un pequeño colapso mientras estaba en plenas transmisiones del show de espectáculos.

Esta noticia sorprendió a muchos en redes sociales, pues una imagen comenzó a circular en Instagram, en la cual se puede ver que Chapoy sufrió un colapso aparentemente en plenas grabaciones del programa de TV Azteca, mismo que encabeza desde hace varias décadas, sin embargo, poco se sabe al respecto.

En la imagen se ve que la popular periodista de espectáculos está sentada en un sillón mientras le están tomando la presión y le miden la oxigenación, checando que sus signos vitales estén bien, cuestión que más tarde fue aclarada por Pati Chapoy, y por su equipo de trabajo.

Cabe destacar que la mencionada imagen fue compartida por Ernesto Hernández Villegas, un colaborador de “Ventaneando”, quien en su perfil de Instagram cuenta con diversas imágenes de los integrantes del programa dirigido por Pati Chapoy, quien más tarde se aclaró que sufrió una baja de presión que la hizo suspender las grabaciones del show.

Cuando la producción se percató de que la conductora estrella de “Ventaneando” no estaba al cien, se dieron cinco minutos para comerciales, tiempo en el cual, rápidamente una paramédica fue a auxiliar a la periodista de espectáculos, quien le indicó que ya llevaba minutos con malestares.

“Me empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho y después del sudor, este… una taquicardia y ya… No me termino de sentir bien. Yo no sé cómo ando de la presión”

PATI CHAPOY