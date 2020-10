¿Se acaba la rivalidad? Andrea Legarreta revela que le gustaría trabajar ¡con Paty Chapoy!

La guapa conductora de 'Hoy' confiesa en una entrevista que quisiera compartir cámara con la icónica presentadora de 'Ventaneando'

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Andrea Legarreta es uno de los íconos más importantes que Televisa tiene entre sus filas. Líder del programa “Hoy”, la guapa artista se ha posicionado como una de las conductoras más importantes del medio.

Por tal motivo, la televisora de San Ángel tiene cierto recelo con sus famosos más poderosos dentro de la empresa, algo a lo a que la nacida en la Ciudad de México no le es del todo grato, pues en una entrevista afirmó que le gustaría que hubiera menos restricciones en donde trabaja.

En medio de los rumores sobre un supuesto cambio de papeles dentro de “Hoy”, Legarreta fue entrevistada por Mauricio Barrientos “El Diablito”, en un programa que el actor y comediante tiene para YouTube.

Ahí, la también actriz aseguró que le gustaría trabajar con Pati Chapoy y, no solo eso, sino que quería entrevistarse con ella. La jefa de espectáculos de TV Azteca y quien encabeza el programa “Ventaneando”, acumula más de 20 años dominando el medio en México y es considerada “la rival” de ámbito para Televisa.

“No me gustan los vetados. No me gustan los vetos, a mí me encantaría tener sentada un día a Pati Chapoy y platicar con ella”, añadió la conductora del show matutino.

La madre del vocalista de la banda Motel, Rodrigo Dávila, y mano derecha de Ricardo Salinas Pliego, lleva 27 años trabajando para la televisora del Ajusco, sin embargo, los inicios de Chapoy en el medio fueron con Televisa, trabajando para Raúl Velasco.

Precisamente sobre su trabajo, la compañera de Galilea Montijo aseguró hace unos días que “Hoy” es un programa de ciclos y que los cambios están por venir, por lo que ella no puede asegurar nada en torno al programa.

“Yo no corro a la gente, no tengo ni nunca he tenido ese poder, no me han regalado nada. ‘Hoy’ es un programa de ciclos, se dijo que cada dos años se iba a cambiar de productores.

“A mí el primer cambio de ‘Hoy’ es cuando entró Federico Wilkins, a mí me sacaron (…) Hay cosas donde a veces la memoria le llega a fallar a la gente, pero si yo tuviera el poder para correr o para quedarme, para permanecer, pues yo hubiera permanecido incluso en esa época”.

Nadie duda que Andrea Legarreta sea una de las principales caras de Televisa por su larga y fructífera trayectoria, por lo que, en algún inesperado movimiento, puede que se dé esa icónica entrevista con Paty Chapoy.