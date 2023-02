Adamari López desató suspiros con un vestido de color vibrante y hombro descubierto

Como cada mañana, la conductora Adamari López mantiene al tanto a su público con respecto al modelito con el que entra a los hogares de los televidentes mañana a mañana por medio del programa ‘Hoy Día’.

En su más reciente hazaña desde su cuenta oficial de Instagram, la también actriz se dejó ver muy sonriente mientras posaba con mirada coqueta a la cámara en un divertido look que evidenció su tonificada figura.

Se trató de un vestido morado platinado que se ajustó a su cintura y cayó en forma de “A” sobre sus caderas. Sin embargo, la estrella de la pieza fue el hombro descubierto que le dio un toque sofisticado y juguetón.

Adamari López en 'Hoy Día'. pic.twitter.com/xOchOHUhda — Miss News (@MissNews5) February 9, 2023

No pasó mucho tiempo antes de que Adamari López se volviera el blanco de piropos por parte de su comunidad digital, quienes alabaron su disciplina y compromiso con el ejercicio para mantener una figura envidiable a sus 50 años de edad.

No obstante esta no es la primera vez durante la semana que la ex pareja de Toni Costa da de qué hablar con una de sus publicaciones. Y es que en una de ellas, la boricua abrió el baúl de los recuerdos para mostrar cómo lucía durante su infancia, específicamente durante su comunión.

“Esta soy yo en mi primera comunión, miren que graciosa me veía con todo ese pelo y corona en la cabeza”, dijo la famosa durante un live en Facebook mientras sostenía frente a ella una postal donde el parecido con su hija fue innegable.

Te puede interesar:

• Alaïa Costa es igualita a Adamari López cuando era niña y esta foto lo comprueba

• Adamari López y el “coqueteo” con Tom Brady que le costó las críticas del público

• Adamari López lanza nueva indirecta en Instagram: “…No pienso disculparme…”