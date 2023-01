Adamari López lanza nueva indirecta en Instagram: “…No pienso disculparme…”

Ya sabemos que los Tik Tok y reels de Instagram de Adamari López dan mucho de qué hablar. Sobre todo cuando los mismos son tomados como indirectas tanto para su ex Toni Costa, como para la pareja del mismo Evelyn Beltrán o como para cualquier evento que suceda alrededor de la consentida del show de Telemundo, Hoy Día.

Después del beso que protagonizó con Daniel Arenas en un intento por recrear el mismo que se dieron sus homólogos Arturo Carmona y Aylin Mujica en La Casa de Los Famosos 2, el actor colombiano ofreció unas disculpas públicas a su novia la ex Miss Colombia Daniella Álvarez. Después de esto Adamari López montó un reel en sus redes sociales en el que, además de verse muy bella decía: “Este capítulo de mi vida se llama: es mi turno y no pienso disculparme por nada”.

Por supuesto no hace referencia a nadie en específico, pero sus seguidores de Instagram lo tomaron como si fuese una indirecta hacia Daniel Arenas y su pareja: “Deberías Daniel tiene novia”, “Deberías el sr tiene su pareja.y no está bien que se sienta mal”, “Creo que te hace falta un poco más de humildad eres una persona pública que no se suba la fama .. es momentáneo y la vida da muchas vueltas” y “pues deberías hiciste mal no estabas en una novela acepta tus errores y deja de seguir echándole la culpa a otros”, fueron parte de los mensajes que recibió Adamari López.

Ella lo ha repetido en varias ocasiones: sólo bromea. Sin embargo, sus reels también son tomados con buen humor por otra gran parte. Además ha insistido en que está haciendo dinero con estas publicaciones y que no piensa pararlas. Ciertamente no son pocos los que se divierten con las ocurrencias de la presentadora puertorriqueña. View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

“Por esos Besos “Actuando” Disculpa ? Eres Actriz no tienes que Disculparte . Se Disfrutan Amas Tu Carrera”, “No te disculpes de nada. Eso no fue nada solo un juego como los que hacen ahí”, “Dejen de criticarla a Adamaris la que está libre de pecado que tire la primera”, “Daniel ya la besó y desbesada no hay jajajajja” y “Hermosa, guerrera. Pa adelante, pa atras ni pa coger impulso”, fueron parte de los mensajes de amor y cariño que recibió López.

Todo esto al tiempo que lucía su espectacular figura con unos shorts cortos y unas botas de patente altas hasta la rodilla. No cabe duda que además de divertida, Adamari López está rebozando en belleza.

