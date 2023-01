Daniel Arenas recibe apoyo de sus fans al pedir perdón a su novia Daniella Álvarez

Hace pocos días se estrenaba en el show de Telemundo, Hoy Día, el actor Daniel Arenas. En medio del buen ambiente que siempre reina en el show, varias de sus compañeras le pidieron a él y a Adamari López que recrearan el beso que protagonizaron sus homólogos Aylin Mujica y Arturo Carmona en La Casa de los Famosos 3. La incomodidad para el colombiano fue tal, que pidió perdón públicamente a su novia Daniella Álvarez. Esto ha hecho que sus fans no paren de enviarle mensajes de apoyo.

“Del error nace el acierto, somos humanos solo Dios es Perfecto. Abrazos y bendiciones”, “Eres un caballero. Abrazos”, “Eso es de hombre equivocarse y reconocerlo. Es de Dios”, “Tu caballerosidad es única mi Dani”, y “Esto es de un hombre. Mi respeto..”, fueron parte de las palabras de apoyo que recibió no sólo Daniel Arenas sino también su novia Daniella Álvarez ante la polémica del beso con Adamari López.

Muchos se preguntarán qué sucedió días atrás, por qué Daniel Arenas fue criticado en redes sociales después de lo sucedido con su compañera en el set de Hoy Día. Mejor aún, por qué el actor colombiano hizo un Live en Instagram tan largo y tan sentido, inicialmente pidiendo perdón a su novia Daniella.

Cómo se dio el beso entre Daniel y Adamari

Primero Daniel Arenas comenzó contando qué pasó previamente en el set: “… Una de mis colegas dice por qué no recrear el beso ya que en el set había dos actores… lo que yo hago en actitud de galán es tratar de resolver, sin embargo luego vuelven a insistir y en ese momento no me pregunten por qué, yo me bloqueé y le di un pico a Adamaris…”.

“Ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo…”, dijo Daniel. También dejó claro la incomodidad que sintió al besar a Adamari López apenas comenzando a trabajar en el show de Hoy Día.

“Debo decir que en ese momento me desconocí y se lo decía a mis papás, a mi gente cercana, ni en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho. Ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, ni obligado, no, yo soy una persona que siempre ha defendido mucho sus convicciones, ha defendido mucho su manera de pensar”, al tiempo que también pedía perdón a la ex Miss Colombia Daniella Álvarez con la que tiene una sólida relación. View this post on Instagram A post shared by Daniel Arenas (@danarenas)

Cabe acotar que el actor de “Corazón Guerrero” se atribuyó toda la responsabilidad al tipo que pedía disculpas: “… Resolví la situación de una manera equivocada porque yo no estaba en un personaje, ni una novela, ni en La casa de Los Famosos. Yo sólo era un presentador y la manera de resolver era decir que no. No estaba en personaje. Porque no está chévere que la persona que uno tiene al lado vea eso…”.

Además aprovechó el Live para descartar cualquier tipo de rumor que haya surgido en cuanto a su compañera de Hoy Día, Adamari López: “… Ni hice un pecado, ni tengo un romance con nadie. Quiero dejar claro esto aquí, como dije lo digo ahorita no lo vuelvo a hablar nunca…”. View this post on Instagram A post shared by Daniela Alvarez (@danielaalvareztv)

Sigue leyendo:

Daniella Álvarez y Daniel Arenas presumen enamorados la decoración de su casa por Navidad

Tras perder su pierna izquierda la ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, dice que ahora entiende que este era su destino

Daniella Alvarez luce su escultural cuerpo al posar con bikini verde en un muelle

Daniel Arenas revela detalles del asalto que sufrió en Colombia

Así es el personaje de Daniel Arenas en ‘S.O.S. Me Estoy Enamorando’, telenovela de Univision y Televisa

Adamari López arrasó en el estreno de El Señor de los Cielos en México e hizo una confesión

uan Rivera habló con Adamari López sobre Paty Navidad: “Es hermosa”