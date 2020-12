Tras perder su pierna izquierda la ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, dice que ahora entiende que este era su destino

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras perder su pierna izquierda a principios de junio, Daniella Álvarez se convirtió en un ejemplo de vida por su actitud ante la adversidad. Ahora que ya luce una prótesis que cada vez le permite mayor independencia, la ex Miss Colombia reflexiona sobre cómo ha cambiado su forma de ser.

La presentadora y modelo colombiana, a quien próximamente veremos en Estados Unidos a partir del 4 de enero en el reality “Desafío Súper Regiones” (Unimás), espera muy pronto casarse con su novio y con el tiempo cumplir su mayor sueño de ser mamá.

“Venimos a aprender muchas cosas en la vida, y quiero decirte que nunca me pregunté por qué me pasó esto a mí, nunca, al contrario, siempre le decía: ‘Dios mío, que me pase lo que me vaya a pasar, que sea tu voluntad y que sea algo que yo pueda tolerar’”, aseveró Álvarez.

“Ahora entiendo que este era mi destino, o sea, esto es lo que tenía que ser para mí y lo que me ha convertido en un testimonio de vida, para ayudar a muchísimas personas que la están pasando mal. Han encontrado en mí un apoyo, una persona que les ha enseñado tal vez a afrontar las dificultades de una manera diferente y con una actitud diferente”.

¿De qué manera has cambiado?

He mejorado mucho como persona, he crecido mucho. Yo siento que ahora soy más tranquila. Antes, de pronto le prestaba atención a los pequeños detalles, o de pronto los pequeños problemas me agobiaban. Ahorita ya entendí que hay más que eso, que uno no se tiene que dar mala vida por nada, al contrario, hay que disfrutarlo porque a veces el stress o enfrascarnos en algo que queremos y no es para nosotros, no deberíamos quedarnos en eso.

Hay que aprender a aceptar la vida como viene, y así es como me siento ahora, simplemente aprendo a aceptar y que lo que venga es lo que tiene que ser y ahí voy.

¿Habrá boda con tu pareja en el 2021?

Eso es algo que espero que sí. Entre las cosas que suceden cuando uno estar al borde de morirse, es que uno siempre antes decía ‘yo me proyecto a diez años, me proyecto a cinco’, y digo que en tanto tiempo voy a hacer tal cosa.

Ahora mismo uno ya vive más el día a día, porque ya uno no sabe qué va a pasar mañana. Antes uno creía que la vida lo controlaba uno mismo y ahora cuando te pasan estas cosas, que se te salen de las manos, uno dice ‘bueno, ‘miércoles’ ahora no sé que viene’, pero me voy a dejar sorprender por la vida, por mi pareja y por lo que venga.

¿Te gustaría ser madre?

Claro, ese es mi sueño más importante. Yo creo que el día que yo sea mamá ese es el día que voy a estar realizada cien por ciento como mujer, pero primero tengo que adaptarme bien a mi prótesis, porque imagínate una barriga grande y yo con esta prótesis no me puedo caer ni nada, entonces primero hay que estar muy fortalecida a nivel corporal para luego traer un bebé al mundo.

¿Qué podemos esperar del reality “Desafío Super Regiones”?

Van a ver un reality espectacular, nunca antes visto. Mira que ese reality ha sido en Colombia, desde hace varios años que lo venimos haciendo, el reality más visto, más aplaudido, porque es un reality lleno de emociones, adrenalina, pasión.

Ahí voy a estar yo para también mostrarles República Dominicana, y yo voy a estar en mi cien por ciento (antes de perder la pierna), y mientras que ustedes van viendo el primero nosotros vamos avanzando en el segundo, y ahorita, el siguiente desafío me van a ver ya con mi prótesis en una versión diferente, pero con seguridad que será una locura de desafío también.