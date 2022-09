Daniel Arenas revela detalles del asalto que sufrió en Colombia

Daniel Arenas compartió con sus seguidores de redes sociales que sufrió un asalto mientras caminaba por las calles de su natal Colombia, aunque por fortuna no sufrió ningún daño, el actor pidió tener cuidado con la inseguridad que se vive actualmente.

Tras las especulaciones que se vivieron hace unos días que apuntaban a que ya se había casado con su novia, la modelo Daniela Álvarez, y que incluso ya podrían estar esperando a su primer hijo, el protagonista de telenovelas como ‘Mi Marido Tiene Familia’ y ‘Corazón Indomable’, reveló detalles del asalto que sufrió el pasado fin de semana.

La noticia fue dada a conocer durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, en donde recordó la forma en que un sujeto se acercó a él para robarle su celular mientras caminaba por la calle y a plena luz del día.

“Les quiero contar dos cosas que considero importantes. La primera es que ayer me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje y me senté a contestarlo. Obviamente, uno se distrae contestando el mensaje y pasó un tipo en una moto y me raptó el celular”, compartió.

Aclaró que por fortuna todo quedó en una desafortunada experiencia, ya que el amante de lo ajeno huyó de inmediato sin provocarle algún daño físico.

“No me pasó nada, a diferencia de otras historias en las que a uno le sacan un arma o lo agreden lo lastiman, afortunadamente en esto ni cuenta me di, cuando volteé a ver el tipo de la moto ya iba cruzando la esquina”, recordó el galán de telenovelas.

Finalmente, el artista de 43 años pidió a sus seguidores tener cuidado con la inseguridad que se está viviendo en Colombia y otros países.

“Contarles que hay que tener cuidado, ya no podemos salir a las calles con cosas de valor porque desafortunadamente hay mucha inseguridad y pasamos un mal rato. Entonces mucho cuidado por favor, no solamente en Colombia, sino que sabemos que en otras partes también está muy inseguro”, se escucha decir en la grabación que fue retomada por otros perfiles dentro de la misma red social.

