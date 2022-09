Daniela Álvarez aclara rumores de embarazo y supuesta boda con el actor Daniel Arenas

Daniela Álvarez y Daniel Arenas han dado de qué hablar desde hace unos días debido a los rumores que aseguran podrían estar a la espera de su primer bebé, todo luego de que la modelo fuera captada llegando a un evento luciendo una pancita sospechosa.

Sin embargo, la también presentadora acabó de una vez por todas con las especulaciones y durante una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’ aclaró que no está embarazada, y la misteriosa barriguita con la que fue vista es el resultado de sus recientes vacaciones por Europa, en donde subió unos cuantos kilos.

“No, cero, será que me engordé en el paseo, sería lo máximo que pudo haber ocurrido. Me subí cuatro kilos, pero más allá de eso, no”. Daniela Álvarez

Además, aprovechó el encuentro para aclarar otro rumor que ha cobrado fuerza en días recientes, se trata de una supuesta boda con el actor Daniel Arenas, con quien también se dijo ya habían llegado al altar y que el viaje que realizaron juntos por Francia, Italia y Grecia, entre otros países que visitaron, realmente se trataba de su luna de miel.

Ante ello, Daniela Alvarez aclaró que siguen disfrutando su noviazgo, por lo que el anillo con el que fue vista es regalo de una persona muy especial y en realidad es un rosario.

“¡No hombre! Este anillo que ven aquí es un rosario, literal un denario, me lo regaló alguien muy especial, Carolina, quien hace estas joyas, y adicional, este (un anillo más) lo hice yo cuando hacía joyería y el otro es el de Señorita Colombia. No me he casado, no ha pasado nada así que relájate“, señaló.

Durante otra entrevista con Carlos Ochoa la ex Reina de Belleza confirmó que su relación con Daniel Arenas va muy en serio, por lo que ambos comparten sueños y planes a futuro, entre los que por supuesto se encuentra una familia y no con uno, sino dos hijos.

“Queremos y soñamos desde toda la vida en tener una familia, tener hijos, estar juntos para toda la vida, es un buen compañero que he encontrado en el camino y solo Dios sabrá las oportunidades que nos dará para estar mucho tiempo juntos. Siempre he pensado en que quiero gemelos y que sea en la misma barriga un hombre y una mujer, lo he deseado tanto que ojalá se me cumpla”, señaló.

