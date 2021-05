Daniella Álvarez jueza de ‘Nuestra Belleza Latina’: “La belleza de una persona no está solo en lo físico”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tal como te contamos ayer, y como se anunció en el Upfront de Univision, Daniella Álvarez será una de los tres jueces de la nueva temporada de ‘Nuestra Belleza Latina’. Este año el concurso va un poco más allá que el último, se buscará una ‘belleza 360’, como nos dijo Elisa Segovia, ejecutiva de la cadena, será como el casting más riguroso para el próximo talento.

En exclusiva entrevistamos a la ex Miss Colombia, a quien hace un año la vida le cambió por completo cuando por una complicación en una cirugía simple, debieron amputarle parte de su pierna izquierda. Emocionada por este nuevo reto en su carrera y sabiendo el mensaje que quiere dar, Daniella nos dice que: “La belleza de una persona no está solo en lo físico”.

-Felicidades por este nuevo logro en tu carrera en donde tú tienes un mensaje tan grande para dar.

Daniella Álvarez: La verdad es un reto muy importante a nivel profesional, son nuevas puertas que se me abren, además a nivel internacional para mí, y voy a dar todo mi corazón y mi alma en este nuevo proyecto que ya casi empieza… Muy emocionada además de conocer a todo el talento de Univisión, a mis compañeros que van a estar conmigo, a todas las chicas que van a competir, y de verdad como dices tú espero ser un gran ejemplo y un gran testimonio para cada una de ellas.

-¿Cómo llega esta propuesta a tu vida, y qué sentiste en el momento en el que te la hacen?

Daniella Álvarez: Es una muy buena pregunta, porque llegó de una manera muy inesperada a través de mi manager… Me dijo: “Dani no te imaginas, Univisión lleva ya vario tiempo contactándome, quieren acercarse a ti”… Desde el momento número uno, cuando me sucedió esto, Univisión siempre estuvo ahí, yo creo que muchos de los programas estuvieron todo el tiempo tratando de saber cómo estaba, cómo me sentía, para contarle a la gente, que se lo merecía además porque estaban muy encima de mi proceso, y solo bastó como que me conocieran, que me conocieran a través de esos programas, que me vieran a través de mis redes sociales para tenerme en cuenta para este reality que es el número 1 en esta cadena. Me siento súper agradecida y orgullosa de poder estar ahí.

-¿Qué vas a buscar con jueza de ‘Nuestra Belleza Latina’?

Daniella Álvarez: Bueno lo primero que busco es siempre ser yo, siempre ser muy espontánea, soy una chica muy empática y creo que es algo que me caracteriza, y además de este reality en el que estoy ahora mismo (‘Desafío’) tengo como eso igualito, que lo que represento es eso una chica empática que entiende a las personas, me encanta el liderazgo, y creo que una de las formas de poder expresarme y de poder llegar a las personas, siempre es a través de criticas constructivas que las ayuden a ser mejores. Lo que quiero mostrar en esta ocasión es esa persona que soy yo, a través de esos mensajes positivos uno puede impulsar y puede motivar a las chicas a que den lo mejor de si, durante cada uno de los desafíos que tengan que enfrentar en ‘Nuestra Belleza Latina’.

-¿Qué es lo que buscas en la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’, en tú candidata?

Daniella Álvarez: Fíjate que en esta temporada estamos buscando la ‘Belleza 360’, y estamos hablando de una belleza integral, de una belleza que va más allá de la edad, que va más allá de la cultura, de la raza o de ese estereotipo que tenemos convencional de la belleza ‘90-60-90’. Es algo que yo creo que es lo que marca la diferencia en este reality… Estamos buscando es una chica que sea espectacular en su 100% que sea talentosa. Siempre digo, no nacemos siendo felices, tampoco nacemos siendo perfectas, ni teniendo una belleza perfecta, yo creo que eso lo desarrollamos y se desarrolla a través del talento, de las habilidades y de ser una mujer integral, busco eso, una chica que de verdad se robe todas las miradas, y que pueda ser una estrella de televisión por su carácter, por su forma de ser, por su forma de desenvolverse, por la manera en cómo pueda superar cada uno de los desafíos tanto a nivel profesional, como en su vida personal.

-Tu fuiste conocida en el mundo primero por estar en estos certamen de belleza de ‘90-60-90’, hace un año la vida te mostró en persona que la belleza pasa por otros lados, ¿cuál será tu mensaje para las participantes?

Daniella Álvarez: Sólo bastará sentarme y estar al frente de ellas para que se den cuenta de eso que acabas de decir, que realmente el éxito de una persona, la belleza de una persona no está en lo físico solamente. Estoy absolutamente segura que la belleza interior, esa actitud que le ponemos a la vida es lo que siempre va a marcar la diferencia, porque en la vida no solamente es ser bella, es ser una persona inteligente, es ser una persona con habilidades, es ser una persona talentosa, y con eso siempre se te van abrir todas las puertas, es la manera como la gente de verdad te va a valorar y te va a querer y eso me lo demostró la vida….

Siempre fui una chica que vivió de su cuerpo, que vivió de su imagen, que trabajó desde el 2011 desde que fui Señorita Colombia hasta el 2020 con el tema de su físico, el pelo, la piel, el cuerpo, el bronceado, la estatura… Y luego la vida me demostró que a través de los cambios que tuve que sufrir físicos además, y que me quitaran un pedazo de mí, esto me llevó a ser 4 veces más conocida, que me llevó realmente al corazón de las personas, que hoy en día la gente me mira y me quiere, y me ve más bonita, y me ven más bonita no porque en serio este más bonita sino porque ya ven otras cosas mucho más valiosas, y eso es lo que espero que ellas también se den cuenta con el paso de cada uno de los desafíos de ‘Nuestra Belleza Latina’.

-Hace un año parecía que el mundo se había derrumbado para ti, tú elegiste no derrumbarte, tuviste otro camino y ese te abrió muchas puertas, ¿en qué cambió tu vida esa prueba?

Daniella Álvarez: Un 100% porque es algo que vivo todavía… Dios me dio 32 años de vida con mis dos piernas, me destaqué por ser una súper deportista, porque podía cumplir y hacer realidad mi sueño que era bailar, yo bailaba por pasión diariamente, y luego me pone esta prueba en la que me quita un pedazo, y aparte me afecta bastante mi otro pie que no lo puedo mover, y mi movilidad se vio casi que yo diría un 80% afectada, y luego ahí entra como la capacidad de resiliencia, esa capacidad de sobrepasar cualquier adversidad, cualquier problema que te ponga la vida, y yo dije no me importa yo sé que con lo que me quedó, me voy a volver a levantar, y con lo que me quedó voy a volver a correr, y con lo que me quedó voy a volver a patinar y con lo que me quedó voy a montar bicicleta y todo lo que me gusta hacer, bailar, todo lo voy a lograr…

Eso está en la mente, yo creo que una de las cosas que me enseñó este proceso es a ejercitar mi mente y a darme cuenta que el gimnasio que tengo que entrenar no solamente es el físico sino el de la cabeza, el de mi conciencia, el de mi capacidad de tener fuerza de voluntad, porque en la vida cuando uno arranca con algo, uno arranca con pasión, uno arranca con ganas, pero las ganas y la pasión no son los que te mantienen, lo que te mantiene va a ser siempre tus fuerzas de voluntad para salir adelante, y esa es la que es todos los días yo me aferro, a mis fuerzas de voluntad y digo: “Yo sí puedo, yo voy para adelante y lo puedo lograr”… Es difícil, no te voy a decir que es fácil y son los retos que yo todos los días tengo, bajar una montaña, subirla, bajar un tipo de escaleras, subir otras, lograr manejarme con unos zapatos que tengan tacón o que no tengan tacón, que si me pongo una ropa, que si me pongo la otra todo se ha puesto difícil, pero nada me quita la felicidad porque yo decido ser feliz todos los días.

-¿En algún momento sentiste que no ibas a poder?

Daniella Álvarez: Nunca, yo siempre he sabido que voy a poder, de hecho cuando yo salí, ya cumplí un año de mi primera cirugía ahorita el 15 de Mayo, ahorita voy a cumplir un año de mi amputación que es el 13 de Junio, una fecha que también que nunca voy a olvidar… Recuerdo que cuando salí de la amputación los médicos decían: “Esta niña está en Shock, o sea ella salió de su operación sonriendo, vio a su familia feliz, ella está en shock, ella no ha entendido el problema, ella no ha entendido lo que le pasó”… Eran lo que le decían los médicos a mi familia, y luego se dieron cuenta de que en verdad yo nunca estuve en shock, yo siempre estuve muy consciente de mi situación pero estaba demasiado feliz porque el dolor y el sufrimiento por el que yo estaba pasando mes y medio antes, era un dolor absoluto y que después de esa cirugía de la que yo salí todo mi cuerpo se empezó a mejorar y yo me empecé a sentir mejor, y hay una cosa que se llama agradecimiento y yo me siento agradecida por esa segunda oportunidad que me dio la vida. Nunca pensé que no podía, yo siempre supe que yo podía y que iba a salir adelante, hoy en día la vida me enseñó que hay momentos muy duros que a veces hay que sufrirlos, hay que vivirlos para al final salir adelante.

-Tú crees que si no hubieses tenido esa prueba de la vida, ¿se te hubieran abierto tantas puertas?

Daniella Álvarez: Tal vez no de la manera como la gente me conoce hoy, que es la manera más bonita, me he dado cuenta que en la calle, cuando he tenido la oportunidad de salir, la gente me quiere o sea la gente realmente me demuestra su cariño, su amor, y yo creo que a través de las redes sociales pudieron ver todo ese proceso a nivel familiar, y pudieron ver ese coraje y esa valentía y ese ánimo con el que iba saliendo día a día de este proceso…

Tal vez se me hubieran podido abrir otras puertas exitosas, las normales, pero las formas como se me abrieron las puertas con esta situación, que primero se abrió el corazón de muchísimas personas, que la gente me quiere de verdad y aunque no me conozcan, sienten que me conocen, que me quieren, que me aman, que yo los ayudé. Hay muchas personas que me dicen que yo soy como su fuente de inspiración, que los he podido ayudar a seguir adelante, hay personas que me dicen que se iban a suicidar y ya no se suicidaron cuando vieron mi caso. Hay personas que estaban en una desgracia total y dijeron no puedo seguir en esta depresión cuando esta niña está pasando por algo más duro y yo tengo que seguir adelante, entonces yo creo que la forma en la que sucedieron las cosas hacen que la gente de verdad me tenga una admiración muy diferente a la que pueda tener a las mujeres bellas, bastante profesionales e inteligentes en el mundo de la televisión.

