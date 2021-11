Daniel Arenas revela la emotiva razón por la que se alejó de las telenovelas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Daniel Arenas, actor que ha participado en melodramas como “Teresa” y “S.O.S Me estoy enamorando”, dio mucho de qué hablar al revelar su decisión de dejar la pantalla chica por un tiempo indefinido y en medio de las especulaciones decidió romper el silencio para compartir la razón detrás de su difícil decisión.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el histrión dio a conocer que a diferencia de lo que se dice, su decisión fue realizada con la cabeza fría y llegó a ella debido a que se encuentra en un punto muy importante de su vida que demanda más tiempo de su agenda.

“No sé, amo mucho la actuación, pero también pienso que hay que hacer pausas en la vida. Me interesa tener un negocio propio, algo que a mí me guste, que me apasione. Me estoy reinventando, nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den felicidad, porque en muchas profesiones uno va creciendo y va subiendo escalones. Estoy en esa búsqueda para ver qué viene”, compartió Daniel Arenas.

A pesar de su deseo de emprender un nuevo negocio, el famoso de 42 años indicó que por el momento se encuentra de “vacaciones”, aunque para él este es un concepto muy distinto al que tienen otras personas.

“Algunos prefieren irse de vacaciones y otras cosas, yo prefiero estar con mis viejos, estar en mi casa”, explicó el actor. “No pensar en nada, apagar el celular afortunadamente no soy tan adicto a las redes, entonces no estoy tan al pendiente de eso. Quiero dedicarme tiempo a mí y a la gente que quiero”, compartió sobre sus planes durante este break de la actuación.

Sin embargo, este no fue el único mensaje que impactó a los fanáticos de Daniel Arenas, pues tan solo unas horas después de su charla con medios de comunicación, el actor recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje a su novia que derritió a más de uno.

“Los privilegios que me da mi Dios, no solo tener a un ángel como mi compañera de vida, sino también conocer y compartir con sus guerreros y luchadores amigos. Orgulloso de verte materializar tus sueños amor lindo”, escribió para acompañar una tierna foto en la que aparece muy sonriente y abrazad a su novia Daniella Álvarez.

