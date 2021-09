“Para amigo mejor”: Livia Brito confiesa la razón por la que no quiso ser novia de Daniel Arenas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Livia Brito, la protagonista de ‘La Desalmada’, reveló hace unos días que estuvo a punto de convertirse en novia del actor Daniel Arenas, pero fue un comentario que le hizo, el motivo por el que decidió que prefería tenerlo como amigo.

La actriz de origen cubano se ha convertido en el centro de algunas polémicas, entre las más recordadas se encuentra haber golpeado a un fotógrafo que la captó paseando en la playa con su novio. Pero sin duda también es una de las estrellas de televisión más bellas, por quien muchos hombres harían cualquier cosa por salir con ella o mantener un noviazgo.

Y fue precisamente el actor Daniel Arenas quien estuvo a punto de convertirse en algo más que su amigo, sin embargo, por un desafortunado comentario que hizo durante una salida, él ocasionó que solo quedaran como amigos.

“Iba a salir con Daniel Arenas pero no se dio, no sé por qué, pero no tuvimos química para ser novios”.

De acuerdo con el relato que hizo la actriz durante una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, todo sucedió durante una invitación que le hizo el colombiano, en donde le preguntó si siempre se maquilla de forma exagerada.

En la charla que sostuvo con sus 6.3 millones de seguidores, “La Desalmada” aclaró que dicha invitación sucedió poco después de una obra de teatro en la que ella participaba, por lo que el maquillaje que llevaba en aquella ocasión era más notorio de lo normal.

“Salimos al cine o a comer, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy méndigo me dice: ‘Oye, ¿es que siempre te maquillas así?’. Y yo así de… o sea estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, la pestaña era como tres pestañas y yo toda cansada muerta de cansancio. O sea y yo siempre ando de cara lavada, a mí no me gusta maquillarme”, recordó la actriz.

Destacando que fue ese pequeño detalle que la hizo entender que solo podían ser amigos.

“Y fue esa pregunta que yo dije: ‘Ay no, ¿sabes qué? Bye. Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro ¡No!’. Y ahí fue como que para amigo mejor”.

