Chiquis Rivera responde a quienes la compararon con una calabaza de Halloween durante los Billboard 2021

El pasado 23 de septiembre Chiquis Rivera fue una de las celebridades que brilló durante la entrega de los Billboard Latin Music Awards 2021, en donde apareció por la alfombra roja luciendo un sensual vestido color naranja completamente ceñido a su curvilínea silueta, hecho que causó revuelo entre los usuarios de las redes sociales, quienes no solo le hicieron llegar halagadores comentarios, ya que unos más arremetieron en su contra con crueles señalamientos, entre ellos fue comparada con una calabaza de Halloween.

Sin embargo, la hija de Jenni Rivera no se quedó callada y respondió a sus detractores dejando claro que la tiene sin cuidado las opiniones de los demás, pues está orgullosa de la mujer que es y cómo luce.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde la cantante respondió a quienes aseguraron que lucía como “una calabaza de Halloween” con ese espectacular vestido naranja, motivo por el que una vez más calló miles de bocas asegurando que le gusta tomar riesgos e intentar cosas fuera de lo común.

“No. No soy la mujer delgada que quizás ‘algunos’ quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que SÍ soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente”.

No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que SI soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente…— CHIQUIS (@Chiquis626) September 24, 2021

Pero por si su anterior respuesta hubiera sido poco, también reflexionó sobre los estereotipos de la belleza actual, dejando claro que es una mujer real y segura de sí misma, por lo que no dudó en sumarse al mensaje de Karol G, quien hace unos días dijo a través de la misma red social que le tiene sin cuidado lo que piensen de ella y las críticas que recibe.

“Soy una mujer real, tal como cual. Una mujer segura de sí misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tiene sin COJONES! ¡Así como a @karolg! I love myself… and so should you (me amo a mí misma y tú también deberías)”, escribió en un segundo tuit. Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de si misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin COJONES! 🙃 Así como a @karolg! I love myself… and so should you.— CHIQUIS (@Chiquis626) September 24, 2021

