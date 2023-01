Daniela Arenas se arrepiente de haber besado a Adamari: “Ni en la peor de las situaciones lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado”

“Ni en la peor de las situaciones lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza”… Daniel Arenas sorprendió en un Instalive, que hizo desde su cuenta de Instagram, el domingo por la noche, para aclarar que se arrepiente de haberle dado un beso en la boca a Adamari López en su primer día de presentador de ‘Hoy Día’.

Recordemos que, hace unos días, justo el de su debut como conductor oficial, en el segmento ‘En La Casa de los Famosos Sin Censura’, su presentadora, Verónica Bastos incitó e insistió para que Adamari y Daniel recrearan el beso que se dieron Aylín Mujica y Arturo Carmona en una prenda del reality.

Si bien se lo dieron, un piquito, y eso se convirtió en tendencia, para Arenas no fue para nada un éxito, todo lo contrario y lo dejó plasmado en un Instalive que hizo el domingo por la noche, horas antes de comenzar su primer semana completa en ‘Hoy Día’.

A CONTUNUACIÓN LO MÁS RELEVANTE DE LO QUE DIJO:

“Algo que pasó en mi primer programa, es la primera y última vez que lo hablaré… En Telemundo se lanzó hace dos semanas ‘la Casa de los Famosos’, es un lugar donde entran famosos y hay una serie de actividades que se prestan para que haya peleas, controversias, amistades, romances, conflictos, etc., y es un programa que está muy fuerte en la cadena y del cual se habla en todos los programas de todo el canal, incluido nosotros”.

“‘Hoy Día’ tiene un segmento al final, que se llama: ‘La Casa de los Famosos Sin Censura’… Resulta que yo llego este primer día al programa, y nunca había estado en la sección, y nunca había visto el programa, debo confesarlo… De repente me ponen a hablar, y veo en las imágenes a un man que le tocó lamerle la oreja a otro, a una chica le tocó besarle la nalga a otro, y en alguna de esas le piden a un actor que se dé un beso de novela a una actriz. La controversia fue que de repente se metieron la lengua… Yo estando en la sección, pido ver la imagen de nuevo. En este momento una de las presentadoras (Verónica Bastos), que estaba ahí en la sección dice, ‘bueno, aquí tenemos un actriz y un actor que nos demuestren un beso de novela como es’… En ese momento quedo extrañado”.

“En mi mente me dije: ‘Bueno, voy a librar la situación haciendo algo sin que se den el beso’… Adamari fue actriz hasta hace un par de años, yo en actitud de galancete me acerco, y cuando le voy a darle beso simulo morder. Así sentí yo que resolví la situación… Y de repente, vuelven a insistir con el beso, en ese momento, se los digo de corazón, el que nada debe nada teme, no me siento mal por decirlo, es la primera vez que me veo en pantalla tan desencajado, achantado y fuera de onda”…

“Se me ocurre decir: ‘un beso de novela es todo, pero sin lengua’, y en ese momento, no me pregunten por qué, se me pasan mil cosas por la cabeza, que es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa, que haga otra… Les puedo jurar que yo me bloqué y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto, me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y me digo; ‘hijo e madre, que hice’, vamos a comerciales, yo estaba callado, no hablaba, estuve pasmado todo el día”.

“Lo que quiero decir en este momento es que yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de forma equivocada, ¿por qué? Porque no estaba yo en un personaje, ni en una novela, ni estaba yo en ‘La Casa de los Famosos’, ni estaba yo en controversia, simplemente era un presentador de un programa que estaba dando noticias de otro show… La manera de resolverlo era decir: ‘Haber chicas, yo no estoy actuando, no tengo por qué besar a nadie, yo no estoy en la casa de los famosos’’… Y me equivoqué, porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado, ver a la persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona, así hubiese sido un pico, que para muchas personas puede ser algo insignificante, para mí no lo es, y debo decir que en ese momento me desconocí”.

“Se los decía a mis papás, a mis personas más cercanas, ni en la peor de las situaciones lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, no, yo soy una persona que siempre ha defendido mucho sus convicciones, su manera de pensar, he estado frente a personas que han querido desvirtuarme, y en ese momento me retiro. Siempre he tenido como mis convicciones muy firmes, ese día me equivoqué, ese día obré mal, y me parece importante decirlo públicamente, no por lo que se dijo, no por la controversia que causó porque fue un tema viral”.

“Tuve la oportunidad de ver algunos de los comentarios que hicieron, algunos bastante ofensivos, que no vienen al caso, pero sí me disculpo con mi pareja (Daniella Álvarez) porque no es justo, para ella, verme a mí en una posición de presentador dándole un pico a alguien, me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo”.

“Quiero dejar claro que no tengo un romance con nadie, tengo una admiración y un cariño por Adamari, igualito que el que tengo por Penélope, igualito que el que tengo por Andrea, igualito que tengo por Chickybombon, son mis compañeras de trabajo, le tengo un respeto y una admiración, creería que con el tiempo crearíamos una amistad, pero no tengo ninguna intención de otra índole con ninguna de ellas”.

Así finalizó la aclaración, y luego leyó el Salmo del domingo de misa que compartió con sus padres en donde, para él fue una clara señal que debía dar esta única explicación y dejar claro que, para controversia, no cuenten más con él en el show de las mañanas de Telemundo.

