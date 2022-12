Daniella Álvarez y Daniel Arenas presumen enamorados la decoración de su casa por Navidad

La pareja conformada por Daniella Álvarez y Daniel Arenas recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la hermosa decoración de su casa por Navidad, la cual destaca por haber sido puesta por ellos mismos, lo que le un toque mucho más especial.

“Esta es la verdadera emoción de la Navidad, hacer el arbolito con quienes amamos, sacar tiempo para nuestra familia, disfrutar la energía de un año que se va para recibir el próximo con los brazos abiertos.

Pidámosle a Dios que nos permita vivir cada día de esta Navidad con un corazón lleno de amor, generosidad, compasión, perdón y entusiasmo pero sobre todo: gratitud. Gracias espíritu de la Navidad por regalarnos este momento que tanto esperamos 🎄❤️😀🙌🏼”, se lee en el mensaje que publicó la ex Miss Colombia en su cuenta de Instagram.

Por lo que pudimos ver en un video, con duración de unos cuantos segundos y musicalizado con el tema navideño ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ de Joshua Lee Turner con The Ladybugs, Daniella y Daniel pusieron su arbolito artificial a un costado de un enorme ventanal y de un muy pintoresco cuadro.

Su árbol fue iluminado con luces cálidas y decorado con esferas, copos de nieve y follaje en dorado, lo que le da, sin lugar a dudas, un toque de elegancia a su arbolito.

