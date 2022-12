Fotos: Mario Cimarro presume su árbol de Navidad muy bien acompañado de su tierna bebita

El actor cubano Mario Cimarro, de 51 años, está como niño con juguete nuevo con la llegada de Briana, su pequeña hija, y así lo demostró con las recientes fotos que compartió, en las que presumió su árbol de Navidad y lo hizo teniendo a su hermosa bebé en brazos.

Por medio de una serie de imágenes, el galán de las telenovelas y pareja de la eslovaca Bronislava Gregušová, nos dio muestras de lo bien que le cayó la paternidad y de lo mucho que quiere a su tierna hija.

En las instantáneas se le ve a él sentado en primer plano y sosteniendo con la mano derecha a su bebé, mientras que de fondo se alcanza a apreciar su árbol de Navidad.

Su árbol, por lo que pudimos notar, es natural y no fue talado, por lo que hubo vez que concluya la Navidad seguirá dando vida.

La decoración de su carbol corre a cargo de luces cálidas, de esferas plateadas, de moños rosas y plateados, de cerezas rojas, entre otros adornos.

Si sus fotografías nos enamoraron, el mensaje con el que las acompañó no se quedó atrás, pues en él se desvivió en elogios hacia su pareja y reconoció que, gracias a ella, hoy es otro hombre.

“Esta Navidad disfruto a tu lado a esta bendición que tengo aquí conmigo. Tan angelical, tan dulce, tan tierna, tan tu tan yo. Cada día verte como la cuidas, atiendes, estás pendiente de cosas que sólo tu instinto de mamá puede . Is a humbling experience my love, you two definetively are making me a better man. Estoy viviendo a tu lado momentos únicos, los disfruto, te disfruto, las disfruto inmensamente. No quisiera nunca apartarme de ustedes, ni para ir al súper, porque las extraño a rabiar”, escribió al histrión caribeño.

