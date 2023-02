Diego Cocca fue presentado como nuevo DT de México: “Yo no busqué a la selección, pero no podía desaprovechar la oportunidad”

Luego de semanas de constantes rumores y tras su polémica salida de Tigres de la UANL, Diego Cocca fue presentado este viernes como nuevo entrenador de la selección de México en una conferencia de prensa en la que dejó claro que no podía dejar pasar esta oportunidad.

“Gracias por la oportunidad, me siento feliz por poder ser el técnico de la selección de México. Este país a mí me ha dado muchísimo, yo vine de jugador y me ha abierto las puertas y me ha dado muchísimo. Es una oportunidad que no podía dejar pasar”, fueron parte de las primeras declaraciones del argentino.

En compañía de los directivos Jaime Ordiales y Rodrigo Ares de Parga, Cocca manifestó su gran alegría por este nombramiento, a pesar de la polémica que generó su salida del conjunto Universitario en la Liga MX con quienes estuvo pocos meses.

Precisamente sobre estos cuestionamientos, el exestratega de Atlas precisó que no fue algo premeditado. “Yo no busqué a la selección, yo tenía un proyecto en un club espectacular y creo que entré con los jugadores muy bien, pudimos hacer un zoom para despedirnos y creo que fue maravilloso. Uno toma decisiones. Me perdí de la oportunidad de dirigir a ese equipo, pero la posibilidad de dirigir a la selección tal vez no se puede repetir”.

Por su parte, De Parga confirmó que luego de entrevistar a cinco candidatos, se decidieron por Cocca y en el contrato no existe obligatoriedad de ganar campeonatos.

“El contrato ya estaba establecido y no hay ninguna obligación (de ganar campeonatos). La negociación fue muy rápida y muy fácil, es un contrato justo que busca que tengamos éxito y que tiene metas muy específicas”, dijo.

En el mes de marzo el argentino debutará con México en los compromisos ante Jamaica y Surinam por el Grupo A de la Liga de Naciones. Posteriormente, tendrán que competir en la Copa Oro.

