El abogado de Hunter Biden rechaza la solicitud de registros de los republicanos de la Cámara

Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron el miércoles su primera solicitud a los miembros de la familia del presidente Joe Biden, pidiéndoles que proporcionaran una variedad de documentos relacionados con negocios en el extranjero, y el abogado de Hunter Biden los rechazó de inmediato.

La solicitud y el rechazo se presentaron en forma de cartas contrapuestas que sentaron las bases para lo que se espera sea una batalla prolongada que plantea dudas sobre hasta qué punto puede llegar la supervisión del Congreso sobre las actividades de los miembros de la familia de un presidente.

El representante republicano de Kentucky James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, envió cartas a Hunter Biden, así como al hermano del presidente, James Biden, y a su exsocio comercial Eric Schwerin. En su solicitud a Hunter Biden, Comer solicitó una amplia gama de comunicaciones con Joe y James Biden, así como con la esposa de James, Sara.

Comer dijo en un comunicado que el panel estaba investigando si el presidente Biden estaba involucrado en los negocios de su familia y si había “comprometido la seguridad nacional”.

El abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, desafió la autoridad del comité para buscar dichos documentos. “Ya sea que piense que el Sr. Biden actuó correctamente o no, y ya sea que piense que sus tratos y asociaciones comerciales privadas son inapropiadas o no, su comportamiento es el de un ciudadano privado, no el de un funcionario público”, escribió Lowell.

Lowell agregó: “Que su padre fuera senador, vicepresidente o ahora presidente no respalda su elección de hacer de todos los aspectos de la vida personal del Sr. Biden su arma política”.

También sentó las bases para argumentar que los principios de separación de poderes limitan la autoridad del Congreso para investigar a la familia de un presidente.

Con información de The Washington Post y NBC News

Te puede interesar:

– Republicanos solicitan registros de Hunter y James Biden

– Abogado de Hunter Biden advierte a Giuliani, Bannon y otros de un posible litigio

– Ejecutivos de Twitter niegan participación del gobierno en el caso de la computadora de Hunter Biden