Ejecutivos de Twitter niegan participación del gobierno en el caso de la computadora de Hunter Biden 

Este miércoles altos exejecutivos de la empresa Twitter reconocieron ante los legisladores que la compañía en la que laboraron años atrás se “equivocó” cuando suprimió temporalmente una historia del medio New York Post sobre la computadora portátil de Hunter Biden en octubre de 2020 y quisieron dejar en claro que el gobierno no tuvo participación alguna en dicha decisión.

CNN reportó que los republicanos interrogaron a varios exempleados de Twitter sobre el manejo que la empresa le dio a la historia que involucra al hijo del mandatario Joe Biden, así sobre las quejas que recibió ante la censura.

El exjefe de Confianza y Seguridad e Twitter, Yoel Roth, testificó que cuando les llegó la información hubo mucha confusión sobre cómo manejar la historia y no caer en la difusión de información tal vez falsa “no es obvio cuál es la respuesta correcta a un ataque cibernético sospechado, pero no confirmado por otro gobierno en una elección presidencial. Creo que Twitter se equivocó en este caso porque queríamos evitar repetir errores del 2016“.



La exdirectora de Twitter, Vijaya Gadde, testificó que Twitter se equivocó al no restablecer rápidamente la cuenta de New York Post después de que la compañía revocó su decisión de bloquear la historia de la computadora portátil y que ella en todo momento se mostró en contra de la decisión de suprimir temporalmente la historia, pero que la decisión de la empresa para que laboró estuvo influenciado “por las actividades rusas reales que vimos ese año”.

Meses atrás el dueño de Twitter Elon Musk sugirió que las comunicaciones internas publicadas como parte de sus llamados “archivos de Twitter muestran la censura del gobierno lo que sugiere también que Twitter actuó “bajo órdenes del gobierno”, sin embargo, las declaraciones de los trabajares han dejado en claro que no hubo tal acción por parte del gobierno federal.

Las declaraciones de los exempleados llegan después de que los abogados de Hunter Biden han pedido al Departamento de Justicia, DOJ, y al fiscal general de Delaware una investigación penal sobre las personas que pudieron haber tenido acceso a los datos de su laptop, incluido el personal de Donald Trump, Rudy Giuliani y Steve Bannon, y al presentador de Fox News Tucker Carlson quien se ha encargado de difundir la información.

