Abogados de Hunter Biden inician batalla legal contra involucrados en la laptop de su cliente

Los representantes legales de Hunter Biden han pedido al Departamento de Justicia, DOJ, y al fiscal general de Delaware una investigación penal sobre las personas que pudieron haber tenido acceso a los datos de su laptop, incluido el personal de Donald Trump, Rudy Giuliani y Steve Bannon, y al presentador de Fox News Tucker Carlson quien se ha encargado de difundir la información.

A través de una extensa carta, Abbe Lowell, abogado de Hunter Biden, solicitó un investigación penal sobre quienes resulten responsables de haber husmeado en la computadora portátil que el hijo del presidente Joe Biden dejó en un taller de reparación en Delaware en 2019.

“Las acciones descritas anteriormente merecen una investigación completa y dependiendo de los hechos resultantes pueden merecer un enjuiciamiento bajo varios estatutos. No es cosa común que un particular y su abogado busquen a otro investigador pero las actuaciones y lo motivos aquí lo exigen”, escribió Lowell al DOJ según The Washington Post quien tuvo acceso a las misivas.

Otro abogado de Hunter Biden, Bryan Sullivan, pidió que Carlson y Fox News que se retracten de las declaraciones hechas sobre el hijo del presidente en su programa, incluido que tenía acceso a documentos clasificados encontrados en la casa del presidente en Wilmington, Delaware “exigimos que se retracte de inmediato de estas declaraciones dedicando una cantidad significativa de tiempo al aire a tal retractación”.

Según The Post, las personas clave destacadas en la serie de cartas incluyen a John Paul Mac Isaac, el propietario del taller de reparación de Wilmington; Giuliani, quien admitió haber enviado una copia del disco duro de la computadora a The New York Post; el abogado de Giuliani, Robert Costello; y Stephen Bannon, quien tuvo acceso al contenido de la computadora.

Una persona familiarizada en el asunto confió al medio antes señalado que Hunter “no se va a quedar quieto mientras personajes cuestionables continúan violando sus derechos y las organizaciones de medios que venden mentiras tratan de difamarlo”.

